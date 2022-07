La setmana passada s’ha disputat la fase prèvia en la XVIII Lliga Cadet d’escala i corda. El format d’aquesta fase ha estat de dos grups de tres equips, disputant-se aquesta en una lligueta triangular en partides curtes a 60 eixint de 20. El Grup A competia el passat dilluns al trinquet de Pedreguer, on s’enfrontaven els equips de Joan (CPV Moixent) i Gerard (CPV Beniarbeig), Fèlix (CPV Beniarbeig) i Àlex (CPV Ondara) i el de Rubén (CPV Beniarbeig) i Pau (CPV Marquesat). Al remat, passava com a primer de grup l’equip de Fèlix i Àlex, després d’aconseguir la victòria en les dues partides. Com a segona accedia a semifinals l’equip de Joan i Gerard, que aconseguien una victòria. Quedava fora la formació de Rubén i Pau, sense aconseguir guanyar cap de les seues dues partides, tot i que en una van igualar a 55, cas d’haver guanyat aquesta, s’haguera produït un triple empat a una victòria. Pel que fa al grup B, que tenia seu al trinquet de L’Eliana, i en la vesprada del dimecres, els equips que disputaven el triangular eren els de Raül (CPV Massalfassar), Ferran (CPV Castelló) i Samuel (CPV Vila-Real), el de Víctor (CPV Algímia) i Óscar (CPV Pelayo) i el d’Isaac (CPV Pobla Vallbona) i Ferran (CPV Pobla Vallbona). En este cas, l’equip de Víctor i Óscar passaven com a primers, mentre que com segon, l’equip de Raúl, Ferran i Samuel. L’equip dels alumnes de La Pobla de Vallbona no aconseguien cap victòria.

Semifinals La ronda de semifinals es disputarà esta setmana, concretament, dilluns 11 a Pedreguer s’enfrontaran Fèlix (CPV Beniarbeig) i Àlex (CPV Ondara) davant Joan (CPV Moixent) i Gerard (CPV Beniarbeig) mentre que el dimecres 13 a L’Eliana jugaran Víctor (CPV Algímia) i Óscar (CPV Pelayo) davant Raül (CPV Massalfassar), Ferran (CPV Castelló) i Samuel (CPV Vila-Real). La Final es programa per al dia 18 de juliol al trinquet de Pedreguer.