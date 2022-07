El VI campionat autonòmic de Frare – Trofeu Diputació de Castelló comença els dies 12 i 13 de juliol amb les categories de Tecnificació femenina i CESPIVA. Com en les edicions anteriors, el campionat tindrà lloc a les localitats de Traiguera i Xert.

Durant la jornada del dimarts dia 12 arribarà el torn de la categoria Tecnificació femenina, en la que les jugadores que pertanyen al programa d’alt rendiment de la Federació de Pilota Valenciana tindran l’oportunitat de viure una jornada de convivència al voltant d’aquesta modalitat pròpia de les comarques del nord de Castelló, però que va creixent i expandint-se poc a poc al llarg de la Comunitat Valenciana.

Al llarg de les diferents edicions han participat en aquesta jornada algunes de les jugadores més destacades del nostre esport autòcton i que a dia de hui es troben jugant les competicions professionals femenines, com per exemple Victoria, Ana, Aida, Mar, Amparo...

En l’edició anterior Ana Puertes del CPV Beniparrell i Adriana Villar del CPV Borbotó es varen proclamar campiones.

Un dia més tard serà el torn dels jugadors de CESPIVA i Tecnificació masculina, on els jugadors de les diferents seus del programa CESPIVA i alguns del programa de Tecnificació lluitaran per alçar aquest trofeu, el qual va guanyant pes any rere any dins del calendari de competicions de la Federació de Pilota Valenciana.

L’edició anterior Muedra del CPV Massamagrell i Sergi Llopis del CPV Genovés varen ser els campions.

A més de les partides del campionat, els i les jugadores, també tindran l’oportunitat de fer altres activitats durant la jornada del campionat, com gaudir de les piscines dels municipis, així com gaudir de les activitats turístiques que es poden desenvolupar en les localitats.

Més tard, durant els dies 9,10 i 11 de setembre, arribarà el torn de disputar-se la resta de categories del campionat autonòmic. Durant el dia 9 es disputaran les categories escolars i femenines, el dia 10 serà el torn de la 1ª categoria, 3ª categoria i veterans, finalment finalitzarà el campionat amb la 2ª categoria, categoria mixta i recreativa.

Les inscripcions per a les jornades de setembre ja estan obertes, sent ja varios els equips que han formalitzat aquesta.