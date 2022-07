Palo del Nápoles a Matteo Politano. El entrenador Luciano Spalletti, y el director deportivo, Cristiano Giuntoli, no se cortaron un pelo a la hora de hablar de la situación del extremo en el equipo y de sus presiones a la hora de intentar salir del equipo. Uno de sus posibles destinos sería el Valencia CF por expreso deseo del técnico Gennaro Gattuso. Y es que aunque el futbolista sigue de vacaciones, desde el lugar de concentración del equipo el técnico Spalletti señaló ante los medios de comunicación que «Politano mismo creó esta situación, nosotros no hicimos nada. ¿En qué equipo no hay comparación y no te cuestionan? Tenemos que ver qué nos dirá», señaló.

Por otra parte, desde Turquía, en concreto el Diario ‘Takvim’, informaron de que el Besiktas está interesado en Eray Cömert, que apenas lleva medio año defendiendo los colores del Valencia. Según informa el mencionado medio, la dirección deportiva del cuadro otomano ya ha empezado a moverse para incorporar al central suizo. Andreas Pereira recala en el Fulham y dejará en el Valencia 60.000 euros por contribución de solidaridad FIFA.