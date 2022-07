En 2021 la valenciana Tamara Icardo hacía historia la convertirse en la primera valenciana que ganaba un torneo World Padel Tour. Lo hacía en Santander. Poco después, repetía título, esta vez en la Fonteta en la prueba proclamándose campeona a del Estrella Damm Valencia Open de pádel tras superar en la final a las número 1 del mundo, Alejandra Salazar y Gemma Triay. Un año después, el pasado domingo se repetía la final en el mismo escenario y con las mismas cuatro protagonistas. Esta vez, Tamara y su compañera se quedaban a las puertas de revalidar el título tras caer por 6-4, 4-6 y 7-6 en el que para muchos ya es el mejor partido de la temporada en el circuito mundial: «Tengo un sabor agridulce, la verdad. Estamos orgullosas de lo logrado, del torneo que hemos hecho, pero tener tan cerca el título y que se escape, da pena», reconocía ayer la valenciana, que junto a Delfi Brea, ocupa la quinta posición del ránking mundial.

En su segunda final consecutiva en la Fonteta, tras perder la primera manga, Tamara y Delfi Brea se llevaron la segunda y en el tercer set fueron capaces de remontar un 5-2 y 40-0 a favor de las número 1 del mundo. La valenciana vivió así esa emocionante final: «Tuvimos también dos bolas de partido tras remontar ese 5-2 que es algo muy difícil de hacer. En la primera bola hubo mala suerte. Pero bueno, la verdad es que Gemma y Alejandra también tuvieron oportunidades de ganar antes el partido. A pesar de la derrota estamos muy contentas de haber podido llegar a la final y pelear por el titulo hasta el final después de todo lo que hemos pasado. ¡Lo hubiera firmado!», afirmala valencia a quien un arotura del tendón del pulgar le tuvo apartada de las canchas desde diciembre a abril: «Aún no estoy al cien por cien pero ya mucho mejor. Ahora, jugamos la semana que viene en Málaga y aprovecharé el parón de agosto del WPT para acabar de recuperarme. En septiembre tenemos un calendario muy apretado y hay que llegar fuerte». Sobre su segunda final en la Fonteta en dos años, destaca: «No creo que sea casualidad. Me encanta jugar en casa, jugar en València m.e da alas, me motiva mucho, de hecho creo que el apoyo de la afición fue clave para que remontásemos ese 5-2 en contra»