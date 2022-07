El pròxim dimecres 20 de juliol Bicorp acollirà la presentació oficial de les finals masculines de la 39 edició del Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! Telecom. La cita esportiva serà al carrer de l’Església de Bicorp els dies 23 i 24 de juliol. El passat cap de setmana es completaren les semifinals de Primera, Segona i Tercera amb les partides de tornada, mentre que les de Quarta ja tenien els finalistes.

Bicorp i Xeraco seran els protagonistes de la final de la màxima categoria. Els de la Canal de Navarrés tornen a jugar la final, com van fer l’any passat, però esta vegada a casa, al seu carrer on han jugat tot el campionat. Amb una fase regular quasi perfecta i unes semifinals on s’han desfet del Genovés sense objeccions (10-40 i 40-15), els bicorpins somien amb tornar a guanyar un títol que es resisteix des de 2017, quan van conquistar el campionat a la final jugada a Polinyà de Xúquer.

Xeraco també estigué en aquella final de fa cinc anys i tornarà a estar a la final d’enguany, gràcies a la també doble victòria a semifinals contra Alzira (30-40 i 40-15). De fet, Bicorp i Xeraco van coincidir durant quatre anys consecutius, del 2014 al 2017, a la final de l’Autonòmic. Al 2014, a Sumacàrcer, s’imposaren els de la Canal. Un any després, a Gavarda, els de la Safor tornaren la moneda i es proclamaren campions. Al 2016 i 2017, tant al Genovés com a Polinyà, Bicorp acabà fent-se amb el triomf.