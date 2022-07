La 30 edició de la Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant va apropant-se al seu final. El cap de setmana va deixar servides les finals de Primera, amb Relleu i Benidorm com a protagonistes, i de Segona, que comptarà amb els equips d’Agost i la Vall de Laguar. La nòmina de finalistes per als dies 23 i 24 a Agost es tancarà este cap de setmana amb la tornada de les semifinals de Tercera. En les partides d’anada, Cocentaina i Sella s’imposaren davant Xàbia i Xixona. Les dos semifinals de Primera deixaren sengles victòries estèrils de Sella i la Vall de Laguar. A Relleu, el vigent campió va caure per 9-10 davant els seus veïns de Sella, però el 1-10 signat a l’anada els va donar prou marge per tal d’afrontar la tornada amb tranquil·litat. Benidorm, per la seua part, va eixir derrotat per 10-4 de la Vall de Laguar.