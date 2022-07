La selección española se juega el pase a cuartos ante Dinamarca

La selección española disputará el sábado una final contra Dinamarca. Tras caer el martes ante Alemania el equipo debe, como mínimo, empatar para asegurarse el pase a cuartos. España es favorita y solo se plantea una posibilidad, vencer al conjunto danés y jugar la siguiente ronda ante Inglaterra (21h. La 1).

"No nos hemos imaginado un escenario que no sea ganar", afirmó Jorge Vilda. El combinado nacional deberá superar ante Dinamarca las dudas generadas en los dos encuentros previos. La facilidad para encajar goles en el inicio de los duelos y la falta de gol les ha obligado a jugarse la clasificación en el tercer partido. En los dos enfrentamientos de la Eurocopa les han marcado en los tres primeros minutos de juego, una debilidad en la que ya están trabajando. "Hemos incidido en cómo se pueden solventar estos goles y tener seguridad en los primeros minutos. Han sido errores puntuales que se pueden resolver", aseguró Vilda.

💬 "De Dinamarca hay que destacar su carácter competitivo, no nos podemos confiar en ningún momento. Es un equipo que controla muy bien el juego directo, tiene muchas facetas".



- 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗮#JugarLucharYGanar I #WEURO2022 pic.twitter.com/0qKX7iNtpU — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 15 de julio de 2022

Aunque el empate le sirve a la selección para clasificarse a los cuartos, el único planteamiento es la victoria. "Si sales a empatar, saldrá mal. España sale a ganar. Es una final que estamos convencidos que podemos ganar", admitió el seleccionador. Dinamarca, la vigésima subcampeona de Europa, ya se ha repuesto de la goleada ante Alemania (4-0) al vencer por la mínima a Finlandia en el segundo partido. A ellas, solo la victoria les sirve para acceder a los cuartos de final ante Inglaterra. Las danesas también han generado dudas en la Eurocopa. Tras vencer a Brasil y Noruega en los dos partidos previos a la competición, la puesta en escena no ha sido igual de satisfactoria, y han mostrado dos versiones totalmente distintas.

Aunque Dinamarca no llega a esta Eurocopa con papel de favorita, ha demostrado ser muy competitiva. "Ha ganado muchos partidos en los últimos minutos de partido. No nos podemos confiar", afirmó Vilda. El mayor peligro del equipo es Pernille Harder, ganadora del The Best en 2018 y 2020. La delantera del Chelsea ya ha demostrado su potencial anotando el gol de la victoria ante Finlandia. Ella, junto a Nadia y Bruun, son las tres piezas clave para Dinamarca. E Irene Paredes, compartió vestuario con Nadim y Bruun en el PSG. "Son dos jugadoras que se complementan muy bien. Brunn es una '9' y Nadia se mueve mejor entre líneas. Entendemos que jugará arriba con Harder", explicó la capitana.

El último precedente entre ambas selecciones es positivo para España. Ganó 3-0 a las danesas el verano pasado, con un tanto de Patri Guijarro y el doblete de Aitana Bonmatí. Y mientras el seleccionador de Dinamarca ha admitido haber aprendido del partido y saber como ganar ahora a la selección española, para Jorge Vilda el contexto es totalmente distinto. "Nosotros estudiamos a los rivales pero cambian cuando juegan contra nosotras. Trabajamos con las jugadoras para que estén preparadas para cualquier escenario", concluyó el seleccionador.