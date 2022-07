Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid, declaró este lunes que se encuentra "bien", que le gustaría seguir en los banquillos, pero que "eso no significa que vaya a entrenar mañana", sino que espera un proyecto que le "ilusione".

El técnico vitoriano no seguirá la próxima temporada entrenando al Real Madrid después de once campañas y veintidós títulos conquistados con el club blanco. La justificación que esgrimió el Real Madrid para la decisión sobre su no continuidad es la salud.

"Estoy bastante bien. Sufrí un infarto justo después del segundo partido de play-off de semifinales de la Liga y gracias a la rapidez del médico del club, que me dijo tira para el hospital que hay que hacer pruebas, ese infartito no fue a más. Ingresé el mismo domingo, me hicieron cateterismo y me dieron de alta al día siguiente", dijo Laso, en conferencia de prensa, tras presentar el 'Training camp' que lleva su nombre en la Universidad Francisco de Vitoria.

"Tengo una función normal en el corazón y ninguna secuela. El corazón está perfecto. Yo he tenido la suerte o el aviso que al séptimo día estaba entrenando", declaró el técnico vitoriano, que quiso dar "las gracias a las personas que permitieron" que pudiera entrenar al Real Madrid.

Sobre la manera en que se filtró la noticia de su infarto, antes pública vía comunicado del Real Madrid que de manera privada a la familia, Laso fue claro.

"Por mi familia, seres queridos y amigos, que se enteren por la televisión de algo que te pasa no es lo más agradable. Eso es algo que a mí no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba. No le doy mayor importancia. Los datos médicos son confidenciales y creo que ya me expongo bastante explicando cómo estoy. A nadie le gustaría que su familia se entere de sus datos médicos por otros medios", confesó.

La noticia de la no continuidad de Pablo Laso en el Real Madrid se saldó con un comunicado de cinco párrafos, algo que no quiso entrar a valorar en profundidad.

"Soy entrenador de baloncesto. Estaba muy ilusionado y más después de cómo terminó la temporada en tener un gran equipo para la próxima campaña. A partir de ahí, que el Real Madrid decide prescindir de mi lo entiendo. ¿Cuánto es un ciclo? 5, 10, 11 o 25 años. Para mí un ciclo pueden ser tres meses. Lo que entristece es que Pablo Laso desgraciadamente no va a entrenar al Real Madrid el año que viene", señaló.

"De todo esto lo que me molesta es que si te pasa algo te enteres de cualquier manera. El ejemplo es lo que me ha pasado a mí, que es algo personal. Si a ti te pasa algo con un familiar quieres que te enteres por la familia, no de otra forma", manifestó Laso, que aseguró que su salida del Real Madrid se ha saldado de "mutuo acuerdo" a nivel contractual.

"Por mi manera de ser tenía claro, cuando me transmiten que no iba a ser entrenador del primer equipo, que yo no pintaba nada ahí. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en ellos, no sé si es traición o no. Les agradecería que me lo pasaran por mi salud pero yo me fío de los informes que tengo sobre mi salud", apuntó.

"La prioridad para mí es la salud. Un ejemplo es que si mañana tengo un partido, que estoy loco por entrenar, pero pongo en riesgo mi vida, el primero que no entrenaría soy yo. No considero entrenar baloncesto como algo importante. Un trabajo importante es ser piloto, es mucho más importante", subrayó.

Sobre su futuro a corto plazo, Laso reconoció que le gustaría entrenar aunque no lo hará a toda costa, sino que esperará un proyecto ilusionante.

"Ahora no estoy buscando un equipo para entrenar. Quiero entrenar, sí, pero ese ansía no puede evitar mi ilusión. No voy a entrenar por entrenar. Tengo que ilusionarme en los proyectos o cosas que haga. Me encanta entrenar y es mi vida, no lo dudes. Eso significa que mañana voy a entrenar no. Espero tener alguna oportunidad y que ese proyecto me transmita una ilusión para involucrarme como he hecho siempre", comentó.

"Hay proyectos que desde fuera te gustan por la filosofía o por cómo están haciendo las cosas. Hay proyectos muy interesantes que desde fuera lo parecen. Me gustaría que si en el futuro entreno poder mantener la misma ilusión que cuando lo hice en el Real Madrid", dijo Laso, que volvió a incidir en los motivos de su salida del club blanco.

"Si estaban tan preocupados por mi agradecerían que me dieran todos los informes posibles porque lo que más me preocupa es mi salud. He tenido la suerte que el cuerpo médico que me ha tratado más las posteriores pruebas que me he hecho yo me fío. Que el Madrid decida prescindir de mi no entro. Lo que más tranquilo estoy es que estoy bien porque la gente que me ha tratado me ha transmitido que soy una persona normal", manifestó.

El técnico vitoriano, comedido en su discurso, no quiso "jugar a ser adivino" para pensar que la decisión de apartar a algunos jugadores durante el curso pudo suponer un detonante para su salida del club.

"Al que diga que con Thomas Heurtel hubiésemos ganado la Copa de Europa también le puedo decir que con él no la hubiéramos ganado o no hubiésemos jugado la final. Es la realidad. Jugar a ser adivino no. Siempre tomé las decisiones pensando en el bien del equipo por encima de cualquier persona. También dije que por mis narices podía dirigir al equipo en los últimos partidos", apuntó Laso, que fue preguntado por su relación con Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto.

"¿Te llevas cien por cien a muerte con tu jefe en una empresa? Seguramente no. Puedes tener diferentes opiniones", sentenció Laso, que aún no ha hablado por teléfono con el presidente Florentino Pérez.

"No he hablado con Florentino pero he tenido contacto con él vía telefónica y me desea mucha suerte en el futuro, como se la deseo yo a él. Tengo buena relación con él y aunque no he hablado sí he tenido contacto", comentó.

"En todo esto lo que no veo muy coherente para un entrenador como yo es que si estaba apto para entrenar, que decidí no dirigir los últimos partidos porque era lo mejor para el equipo y el grupo, que luego eso fuera lo que se diga para que yo salga. No lo entiendo, pero entiendo que el Madrid prescinda del entrenador, eso va en el puesto", dijo.

El sustituto de Laso en el Real Madrid es Chus Mateo, el técnico que ha sido su segundo las últimas campañas.

"Si yo no entreno al Real Madrid cómo me voy a preocupar de quién lo entrena. Tengo mucho respeto y cariño por Chus. He trabajado muchos años con él y le deseo suerte en el trabajo", manifestó Laso, que no tiene claro si volvería al club blanco en el futuro.

"Han hecho un anuncio de vuelve a casa por navidad. Cuando algo lo consideras tu casa cómo no vas a volver. Ahora si el que hace el anuncio no vuelve a casa por Navidad no pasa nada. El Madrid es mi casa, mi vida, mi club, mi equipo y eso no va a cambiar independientemente de que entrene en otro sitio. ¿Volver? No lo sé", concluyó.