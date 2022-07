El Valencia Basket suma y sigue. A las cuatro medallas de plata de los subcampeones del mundo sub-17 de la semana anterior, el club taronja pudo celebrar el pasado sábado el oro europeo de la selección sub-20, dirigida por Rubén Burgos y con cinco jugadoras con pasado, presente o futuro en el club. Eso sí, a València de momento solo llegaron ayer con sus medallas la MVP Claudia Contell, la también valenciana Elba Garfella y la mallorquina Noa Morro, mientras Elena Buenavida y Laia Lamana se fueron desde Madrid a sus ciudades y no volverán a València hasta la pretemporada.

Con el balón de oro de la MVP en las manos de Claudia Contell y con las medallas al cuello, las tres jugadoras llegaron a la estación del AVE de València a las 16:00, donde fueron recibidas por familiares y atendieron a Levante-EMV. Contell, que este año jugará cedida en el Jairis, admitió que «todavía no soy muy consciente de lo que ha pasado, estoy en una nube. Es muy especial ser campeona de Europa, MVP y compartir quinteto con Noa. Hemos disfrutado desde el principio, hemos estado muy unidas y hemos remado juntas». Añade la valenciana que «los minutos finales fueron de infarto y aún no sé ni lo que se me pasó por la cabeza, estaba en shock».

Eso sí, ya con la perspectiva del pasado de las horas, valora mucho el hecho de que la selección tuviera un sello tan taronja. «Se ven los frutos del trabajo de L’Alqueria desde hace tiempo y es un orgullo que podamos jugar juntas. El Valencia Basket es el equipo de mi vida y es una lástima salir, pero me lo tomo como una oportunidad para crecer y ojalá pueda volver».

Así lo espera también Rubén Burgos, quien destaca de Claudia que «tiene un plan individualizado y pensamos que es lo mejor para ella, para que tenga más minutos y pueda rendir al máximo nivel. Tiene en Raquel Carrera el mejor ejemplo». El seleccionador, además, añadió que «hay que poner en valor que ningún club tuvo tanta representación como el Valencia Basket. Además, las que estén el próximo año con nosotros, estarán casi a tiempo completo en los entrenamientos del primer equipo, aunque puedan jugar en el Paterna para tener también más minutos».

Una de ellas será Noa Morro, quien entró en el quinteto ideal del Europeo. «Ganar el Europeo era el objetivo, pero sabíamos que no podríamos hacerlo sin un buen trabajo diario y es un orgullo porque al final, con esfuerzo, hemos conseguido el oro. No me esperaba estar en el quinteto ideal, pero estoy muy contenta y orgullosa».