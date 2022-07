Samu Castillejo fue protagonista en la tarde-noche de ayer. Además de su buen debut con el Valencia CF, con asistencia incluida, el malagueño atendió a los medios en zona mixta para valorar el primer partido del nuevo Valencia CF de Gattuso: «La verdad es que las sensaciones son muy buenas. Es lo que venimos entrenando toda la semana. El equipo incluso desde antes de que yo llegara. Se ha visto un muy buen Valencia CF con jugadores que quieren la pelota», destacó Samu.

Además, volvió a destacar la importancia de la mentalidad del técnico italiano a la hora de afrontar los partidos: «Sé la mentalidad que tiene el míster. Cuando llegó aquí se encontró un equipo con bastante miedo a jugar, pero ha cambiado la idea. Hay jugadores con muy buen pie. Esperamos ver a un muy buen Valencia CF», comentó.

Durante el partido se pudo ver una gran conexió entre Samu Castillejo y Gonçalo Guedes: «Entenderse con buenos jugadores como Guedes es siempre fácil. Él me la dio, yo a él y salió bien», exclamó. Precisamente en relación al portugués y a otro compañero mandó un mensaje al club: «Si queremos hacer un equipo competitivo Soler y Guedes se deben quedar porque le dan mucho al equipo» reclamó.

El último, y hasta ahora único fichaje del Valencia en lo que va de verano, elogió al equipo para el que ahora juega y mandó un mensaje de ambición: «El Valencia CF es un equipo histórico que siempre estuvo en Europa y la mentalidad del equipo es devolver al equipo a dónde se merece. Al final, amistosos hoy en día en el fútbol hay pocos. Hoy hemos visto a un buen Valencia. El resultado nos da ganas de seguir trabajando».

Ya conocía a Gattuso de su etapa en Milan y Samu Castillejo demuestra que es un fiel admirador de la leyenda rossonera: «El míster es muy particular en su manera de trabajar, de gritar, de estar encima de los jugadores los 90 minutos. Es lo que necesitamos. Él primero te echa la bronca cuando no ve las cosas bien, pero luego a lo largo de la temporada en los malos dará la cara por sus jugadores como ha hecho siempre». Por último, se refirió a su tiempo de inactividad: «Un año en blanco en partidos. Entrenar siempre estuve entrenándome. Tuve una pequeña lesión que fue lo que me frenó, pero siempre estuve al pie del cañón».