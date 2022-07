Tras una larga treyectoria en el tenis profesional, David Ferrer afronta otro reto; dirigir la Copa Davis, competición de la que València acogerá la Fase de Grupos en septiembre.

Director de Copa Davis. Suena bien..

Es ilusionante, ya que la he vivido como jugador, y ahora poder estar dirigiendo unas Davis Cup Finals me motiva muchísimo. Es verdad que conocía al equipo, y cuando me lo comentaron, junto a la experiencia que he tenido en el torneo del Godó, ahora trabajar en la Davis me ilusiona muchísimo

Y otra vez releva a Albert Costa

Sí, es muy amigo mío, parece que vaya detrás de él, porque estuvo como Director del Godó, y ahora estoy yo.

Serán cinco años de Copa Davis en València, y con opciones de tener las Finales...

Está claro que la fase de grupos es 1 más 4 en Valencia, y las Finals este año van a ser en Málaga. A partir de ahí, estoy contento como valenciano que la fase de grupos la tengamos este año y cuatro más, que todos los fans de la Comunitat Valenciana puedan ver a los mejores jugadores del mundo en una competición tan universal es algo que me agrada.

¿Qué le parece este formato, tan distinto al que jugó y ganó en tres ocasiones?

Este formato ha venido para quedarse. El formato consiste en cuatro grupos de cuatro equipos, se juega en cuatro sedes, València, Glasgow, Bolonia y Hamburgo, y de cada grupo clasifican dos equipos. Y luego las Finales, con los ocho mejores que jugarán en Málaga a eliminatorias. Es un gran avance para todos, creo que va a tener muy buena aceptación.

Y además con un probable duelo entre Djokovic y Nadal.

Es una suerte que en València tengamos el grupo quizá más complicado, con Djokovic y Serbia liderando, Canadá con Top Ten como Shapovalov y Auger-Aliassime, y luego Corea del Sur. Que tengamos en València estos equipos es poder disfrutar del mejor tenis. Ojalá que España esté en las finales de Málaga.

¿La Fonteta es el mejor escenario posible ahora mismo?

Estamos muy agradecidos al Valencia Basket y a Juan Roig porque nos han cedido sus instalaciones y dado todas las facilidades del mundo. No va a ser solo el estadio, en l’Alqueria van a estar las pistas de entrenamiento, tendrán las mejores facilidades. Es un escenario ideal donde se respira deporte y nos apoyan totalmente.

¿Cómo va la venta de entradas a dos meses del evento?

Va muy bien. Nos ha sorprendido que cuando salieron a la venta a los 2 o 3 días estaba todo vendido de los partidos de España. Me alegra mucho que la gente quiera venir a ver no ya tenis, sino una experiencia única.

Si le dieran a elegir entre Director de Copa Davis y capitán del equipo español de Copa Davis...

Tantas cosas no puedo hacer, mi vida no me da. Tengo mucha ilusión ahora de ser Director de Copa Davis, vivo el presente y quiero hacerlo lo mejor posible, igual que cuando me ofrecieron ser director del Godó. Es un comienzo donde mi único objetivo es intentar aportar mi granito de arena.