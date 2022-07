El Valencia coge forma física y tácticamente. Gennaro Gattuso lo tiene claro. El técnico repitió el 4-3-3 con el que lleva trabajando toda la pretemporada y con el que se estrenó el lunes contra el Borussia Dortmund. El italiano, lejos de apostar por otra disposición, dio continuidad a la línea de cuatro, el trivote en el centro del campo, los dos extremos a pie cambiado y una única referencia en punta. La hoja de ruta táctica no cambia. Rino tiene claro el camino para construir el Valencia que tiene en mente. Y así lo demostró en su segundo amistoso de la pretemporada en Saint Gallen con un once totalmente distinto, pero con la misma filosofía de juego.

Un once tipo sin experimentos Gattuso dejó claro que no quiere experimentos. Todos los jugadores repitieron en las mismas posiciones del estreno contra los alemanes. Los roles de los futbolistas están muy definidos después de quince días de trabajo y dos amistosos. Samu Castillejo repitió en el costado derecho, Carlos Soler y Yunus volvieron a jugar por dentro con Hugo Guillamón de pivote, Guedes partió desde la izquierda y Marcos André fue la punta de ataque. Hasta Mosquera repitió en el perfil derecho y Paulista en el izquierdo del centro de la defensa. Rino, a falta de lo que diga el mercado, tiene su once tipo.

Yellu y Koba

La diferencia entre el equipo A y B es importante. El escalón de calidad es demasiado grande. Lo mejor del equipo ‘suplente’, de nuevo los jóvenes. Jesús Vázquez demostró que está capacitado para asumir responsabilidades como uno más. Yellu (se marchó con molestias musculares) y el goleador Koba ofrecieron chispazos, pero tienen mucho margen de mejora. La entrada de Guillamón al trivote en la segunda parte dotó al equipo de mayor velocidad en la circulación de balón. Rubén Iranzo tuvo sus primeros minutos de la pretemporada en la posición de lateral derecho.

Jesús Vázquez, destacado

Quizás un poco impreciso, evidente por el punto en el que se encuentra el equipo de Gennaro Gattuso, con apenas rodaje en las piernas. Pero el canterano entendió perfectamente su rol en el terreno juego, sumándose al ataque cuando el juego así lo requería, defendiendo a un buen nivel y, sobre todo, ofreciendo siempre una ayuda en la salida de balón del equipo ante un rival que presionaba alto e incomodaba al conjunto blanquinegro en la construcción del juego. Aunque, si cabe recalcar algo, fue su ambición, y es que en ningún momento el ‘32’ valencianista se arrugó y aportó en ataque con subidas por banda y llegadas a línea de fondo.

Las pérdidas en zona de creación comprometían también en exceso su posición, aunque, en este aspecto, también estuvo bien recuperando su zona, con algún desajuste puntual a causa de la acumulación de trabajo en las últimas semanas, pero siempre ofreciendo el mínimo exigido para minimizar el daño que el Saint Gallen podía ofrecer con salidas rápidas al espacio.

Lato, extremo derecho

Gattuso repitió con Lato en el extremo derecho. El de la Pobla de Vallbona sale de lesión y parte como tercer lateral izquierdo de momento, pero suma en la posición que juegue. Aunque no sea en la suya. Toni es garantía máxima de compromiso.