E l Valencia CF ya ha arrancado la pretemporada desde el plano deportivo, pero tras la salida de Anil Murthy de la entidad hace algunas semanas el club todavía tiene varios frentes abiertos más allá de los fichajes. ¿Quién será el nuevo director deportivo? ¿Hay margen en el Fair Play Financiero? Cuestiones, que pese a la concentración en Suiza se siguen trabajando y tratando de desbloquear desde el club.

En el apartado fichajes el Valencia CF es conocedor de la urgencia que tiene por vender. Gonçalo Guedes, José Luis Gayà y Carlos Soler son los futbolistas que tienen mayor valor de mercado y, en el caso de los valencianos, con sus renovaciones en el aire. Aunque ya no se cierra la puerta a que estas piezas, dada su relevancia en el equipo pudieran continuar en Mestalla. Por otro lado se espera que los movimientos en la ventana de traspasos actual comiencen dentro de algunos días. Un efecto domino que desencallaría la situación de muchos clubes de LaLiga.

En ese sentido se intenta no malvender a esas cotizadas piezas, de cara, no solo a relajar la situación económica, sino también a reforzar el equipo para que Genaro Gattuso tenga un grupo lo suficientemente competitivo y con los perfiles adecuados. El club blanquinegro está pendiente del mercado de fichajes y trabaja para valorar correctamente las opciones.

Samu no puede ser inscrito. El Valencia CF y muchos equipo de LaLiga tienen un problema con el Fair Play Financiero este verano. La realidad del club es que todavía no ha podido inscribir a su único fichaje en el mercado: Samu Castillejo. La entidad de Mestalla no tiene espacio para el malagueño a pesar de la salida de jugadores respecto a la anterior plantilla. Muchos clubes españoles confiaban en una relajación de las medidas por parte de Javier Tebas de cara a la temporada 2022/23. Sin embargo, Superdeporte se ha puesto en contacto con LaLiga y puede asegurar que rechazan cualquier cualquier vía de flexibilización del Fair Play Financiero.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de LaLiga, no se trabaja en ningún plan de flexibilización. No hay ningún cambio normativo previsto y LaLiga va a seguir aplicando el control económico a todos los clubes por igual con el objetivo de mantener la sostenibilidad financiera del fútbol español. El Valencia supera con creces el margen de Fair Play Financiero y por este motivo todavía no ha podido inscribir al ex del AC Milan. La única solución es reducir el coste de plantilla. Más trabajo para el Valencia y más problemas para Peter Lim.