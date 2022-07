Más allá de las buenas sensaciones a nivel deportivo, Gattuso tiene muy claro lo que desea antes de que comience la competición oficial. El italiano, desde su desembarco en la ciudad, trabaja de manera conjunta con Sean Bai y Corona. Los tres están en la misma línea de trabaja y hablan asiduamente con el objetivo de encontrar la mejor solución para el equipo.

Uno de los primeros puntos de acuerdo, respaldado y potenciado por Gattuso en las últimas horas, es que no se descarta que los tres pilares del proyecto, Guedes, Soler y Gayà, permanezcan en la plantilla contra todo pronóstico. De hecho, esta postura fue la misma que ya adelantó Sean Bai en su momento. El club necesita dinero para cuadrar unas cuentas que, en estos momento, están en números rojos. Sin embargo, malvender no es una opción. El ejemplo más claro es el de Guedes. Han llegado ofertas por él, pero ninguna ha estado cerca de satisfacer las necesidades del club, por lo que ni siquiera se han valorado. Una de las claves para poder retener a los tres la tiene Jasper Cillessen. Su salida liberaría mucho espacio de Fair Play Financiero.

En cualquier caso, que el club consiga retener a las tres estrellas no cambiará la firme opinión de Gattuso: su plantilla necesita refuerzos. El italiano quiere un extremo más, a pesar de la llegada de Samu. La figura del ‘6’ también es un objetivo en Mestalla. Ya desde la temporada pasada, cuando Bordalás tuvo que reconvertir a Guillamón en esa demarcación, el Valencia considera necesario reforzar esa zona.

Además, tampoco se descarta la opción de atacar en el mercado a un delantero, sobre todo si termina saliendo Maxi Gómez del equipo, y a un central. Aunque ninguno de esos dos puestos son prioridad. En el centro de la zaga Gattuso tiene varios nombres y, además, tiene la intención de probar a Dimitri Foulquier en dicha demarcación.

Sin embargo, a pesar de las exigencias, Gattuso es plenamente consciente de que la situación económicamente es complicada y mantendrá la calma aunque no lleguen más jugadores.

Recurso cesiones

En caso de que el club termine sin dar salida a Guedes, Soler y/o Gayà, la fórmula para tratar de cerrar refuerzos es clara y se lleva repitiendo varios mercados: cesiones. La entidad buscará jugadores que no sean imprescindibles para sus equipos y negociará un préstamo. De hecho, Torreira ahora mismo no es una opción porque el Arsenal pide dinero y el Valencia no lo tiene.

Pendientes de Maxi

El futuro de Maxi Gómez sigue en el aire. El charrúa, que viene de completar una discretísima temporada 21/22, está en el mercado. El club está dispuesto a escuchar ofertas por el atacante si son buenas, más si cabe teniendo en cuenta que es, junto a Guedes y Cillessen, uno de los jugadores de la plantilla que mayor espacio ocupa en el coste del límite salarial (FPF) con 12 ‘kilos’.

En este contexto y tras varios días de pretemporada en Suiza, el Brujas se ha interesado en las últimas horas a por el fichaje del delantero uruguayo. De acuerdo a esta información, el club belga valora presentar una oferta para hacerse con sus servicios. A Maxi le seduce la opción de marcharse traspasado al Brujas, pues sería una opción de jugar Champions. Al parecer, un intermediario valenciano le habría asegurado al Valencia CF que podrían pagar 12 ‘kilos’ -justo el precio de su valor de mercado- más bonus en los próximos días para intentar convencer al club de Mestalla del fichaje.

Maxi Gómez, con contrato hasta 2024, ha contado a lo largo del mercado con el interés de varios equipos, pero nunca llegó a concretarse ninguna oferta interesante que pueda ayudar al Valencia CF a solventar el problema financiero en el que se encuentra inmerso.

Alderete, descartado

Omar Alderete no está dentro de los planes de Gennaro Gattuso en estos momentos. El técnico, que reconoce trabajar de la mano de Layhoon y Miguel Ángel Corona, no considera necesario incorporar un futbolista para el centro de la defensa. La realidad es que el equipo todavía tiene muchas carencias en otras posiciones y siempre, a ojos del técnico, la sensación es que el extremo y el centro del campo son las zonas en las que la dirección deportiva -aunque no hay nadie con ese rol o al menos nombramiento- debe centrar todos sus esfuerzos.

En ese sentido, durante este mismo jueves saltaba el nombre de Alderete encima de la mesa. El guaraní, que se marchó del Valencia después de que el conjunto valencianista no ejerciera la opción de compra de 7,5 millones de euros, está todavía buscando equipo y lo tenía bastante cerca con el Getafe. Sin embargo, en la jornada de ayer se rompió esa posibilidad y el central tiene que volver a Alemania debido a que prefiere esperar a por un «club más grande», según avanzaba el medio alemán ‘kicker’.

A pesar de eso, y de que al jugador le gustaría volver a València para jugar de nuevo en Mestalla, Gattuso considera que no hay que hacer un esfuerzo, de momento, por la defensa. Sí es cierto que el conjunto valencianista está trabajando en el mercado y cerrando informes de futbolistas, como es el caso de Abdul Mumin, pero por el momento el técnico tiene claros cuáles son sus centrales en estos momentos. En los dos primeros partidos de pretemporada, Gattuso ha optado por Paulista, en el perfil izquierdo, y Mosquera, en el derecho, y como segunda pareja Diakhaby y Cömert. El canterano valencianista ha causado una gran impresión en el cuerpo técnico y su nivel, con algún error aislado, es muy bueno. Con margen de mejora, pero a sus 18 años, el jugador internacional por España en categorías inferiores, está demostrando que quiere ganarse un hueco en el equipo y contar con muchos minutos. Y de momento lo está consiguiendo.

Además de contar con los cuatro centrales, Gattuso piensa en Foulquier como una de las posibilidades para jugar como central en caso de urgencia.