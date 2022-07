ElTrofeu Mancomunitat de la Ribera Alta de raspall professional femení va proclamar a Aida i Amparo com a primeres campiones. La de Moixent i la de Moncada es van adjudicar el títol de la primera categoria després de superar a Ana, Fanni i Àngela per 15-25. El campionat, que ha recorregut els trinquets d’Alzira, Castelló i Càrcer, va tancar la competició al recinte de Guadassuar.

Les coses no començaren massa bé per a la parella blava, que va perdre la reballà i va veure com el trio roig s’apuntava el primer joc. Amb Aida al traure, la situació no millorà, ja que la seguretat d’Ana al rest, el treball de Fanni a la muralla i la culminació dels quinzes per part de la jove Àngela deixà el marcador en 10 per cap.

Va ser el moment en què Aida i Amparo començaren a funcionar. La parella trenca la treta roja i, no sense patiments, va aconseguir igualar des del dau. Els quinzes eren llargs i treballats, però la intensa calor i l’esgotament semblà afectar més al trio que a la parella. Les blaves tiraren mà de qualitat i tant el traure d’Aida com l’esquerra d’Amparo començaren a ser productius, mentre que les roges no arribaven a traduir el seu esforç en jocs a favor.

El marcador ja reflectia un 10-20. Ana, Fanni i Àngela aconseguir detindre l’hemorràgia des del dau i retallaren distàncies, però amb Aida novament al traure les blaves signaren un nou joc i tancaren la partida.

La final de Segona també es va resoldre amb el mateix 15-25 favorable a les blaves. Marta i Andrea alçaren un resultat que es va posar molt complicat i s’apuntaren el triomf davant Paula i Júlia.

Després d’un inici prou equilibrat, amb 10-10 al marcador, el cinquè joc va ser el més llarg de la partida i va caure del costat roig. Amb 15-10 i val, Paula i Júlia no pogueren rematar i Marta i Andrea salvaren els mobles i establiren una nova igualada.

A partir d’eixe moment, la de Tavernes Blanques i la de Quatretonda es mostraren molt més segures i s’encaminaren a un triomf davant el qual la parella roja no va poder reaccionar.

Les jugadores van rebre els trofeus i uns detalles commemoratius per part de la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Guadassuar, Teresa Fuertes, el també regidor Inno Signes i el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez.