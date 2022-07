Llega el tercer test del verano

El Levante UD afronta su tercera cita veraniega en un escenario clásico de las pretemporadas como el Pinatar Arena. Tras ganar con buenas sensaciones al Qatar SC y al Wolverhampton, la siguiente parada es el Getafe. Ya superados un rival de menor nivel como era el equipo asiático y un once muy alternativo de los Wolves, este partido está llamado a ser mucho más exigente.

Delante estará un equipo de sobra conocido para los granotas. Los azulones, rival directo el curso pasado en la lucha por eludir el descenso, cuentan con algunos ex como Cabaco o Enes Ünal. A ellos se podría terminar sumando Jorge de Frutos, cuyo traspaso al Getafe estaba prácticamente cerrado pero no se ha llegado a producir. El segoviano, todavía afectado por la lesión en el pie de la temporada pasada, no participará en el duelo.

Sí puede darse el estreno del otro hombre que se perdió la recta final del curso: Skhodran Mustafi. El zaguero alemán se reincorporó al trabajo grupal hace algunos días y es el único futbolista que no ha debutado junto al propio De Frutos y a Campaña, que sigue pendiente de su futuro.

El Getafe, por su parte, llega con caras nuevas: ha pescado en equipos de Segunda a Domingos Duarte y Seoane y también ha incorporado a Portu y Angileri. Pese a los refuerzos, el cuadro madrileño viene de pinchar contra dos equipos de la categoría de plata: perdió ante el Leganés y empató con el Cartagena. Sí ganó en su primer choque contra el Preston, de la segunda división inglesa.

Mehdi Nafti tendrá la oportunidad de seguir probando a su plantilla y elegir con qué sistema de juego buscará el ascenso del Levante. A falta de que sigan produciéndose altas y bajas, la defensa sigue siendo la línea más nutrida de efectivos y el extremo la posición más limitada en lo numérico. Otro aspecto en el que ha destacado el conjunto granota es la agresividad: el llamado ‘otro fútbol’. Los jugadores del conjunto valenciano y los del Wolverhampton mantuvieron hasta dos tanganas que se saldaron con cuatro expulsiones.

En el plano goleador, Roger llega a la cita como el máximo artillero con dos tantos al Qatar SC y uno a los Wolves. Soldado, Marc Pubill y Giorgi le siguen con una diana. Este duelo pondrá fin al segundo stage de la pretemporada, en La Nucía y Murcia, y después quedarán otros tres amistosos contra Castellón, Villarreal y Al Wehda.