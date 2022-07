«València no puede perder el tren del Mundial de Fútbol 2030»

¿Cómo están siendo estas primeras semanas al frente de Deportes? ¿Le ha dado tiempo ya a asimilar su nuevo cargo?

Está siendo intenso, es un cambio de registro interesante, nunca había estado ejerciendo la política así, sino más desde la parte de gestión. Pero me gustan los cambios, salir de la zona de confort. Tenemos nueve meses por delante para hacer muchas cosas.

¿Qué pensó cuando se lo propusieron?

Fue un pequeño shock, fue algo muy rápido, de hoy para mañana. Pero desde luego, me ilusionó desde el principio. Es un reto hacerme cargo de un área como la de Deportes que es muy bonita, muy social, y que me permite conocer muchos deportes, mucha gente.

Desde fuera ¿era consciente de todo lo que mueve el deporte en València?

Estoy asombrado de toda la gente que está implicada en el deporte en València, del abanico tan amplio que tenemos. Empecé la primera semana con el World Padel Tour, luego tuvimos crossfit, ahora se está celebrando el clasificatorio para el Europeo sub’15 en el campo del Jardín del Turia, en la playa tenemos futvoley, también hay vela latina este fin de semana... todas las semanas hay actividad.

Usted es exclusivamente concejal de Deportes, un área que hasta ahora se compartía con otras muchas. Sin ir más lejos, su predecesora Pilar Bernabé tenía muchas más atribuciones. ¿Por fin se le da el valor a Deportes que merece?

Cuando nos reunimos para repartir las distintas áreas que gestionaba Pilar tuvimos claro que Deportes necesita una persona totalmente dedicada a ello por el volumen de trabajo y horas que conlleva. La plena dedicación se verá al final en los resultados.

Pilar Bernabé ha dejado el listón muy alto en estos tres últimos años. ¿Eso supone una responsabilidad mayor para usted?

Pilar ha hecho un trabajo espectacular y además en una época muy difícil, de pandemia, donde todo ha sido muy complicado. Yo he trabajado con ella en el área de economía donde también hicimos un gran trabajo. Mi objetivo, como mínimo, es igualarla.

La primera ‘patata caliente’ con la que se tiene que enfrentar es el Nou Mestalla. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Cuáles son esas exigencias básicas para que el proyecto se reanude?

La vicealcaldesa ha explicado en los últimos días de forma muy clara cuáles son los compromisos que hay sobre la ATE y en base a esos compromisos, hay unos beneficios. No se pide nada más que cumplir lo que está pactado. Creo que todas las partes y toda la ciudadanía tiene claro cuál es nuestra posición. Hay que cumplir la ATE y tener un estadio como está pactado y como merece la afición y poder optar a cotas más altas como a ser sede del Mundial de fútbol 2030 si finalmente se hace en España y Portugal. ¿Por qué no albergar una semifinal? No podemos optar a una final porque requiere 80.000 asientos pero ¿por qué no una semifinal o al menos unos cuartos?

¿Qué significaría para València acoger un Mundial de Fútbol?

València no puede optar a otra cosa que no sea lo máximo. El Mundial es un tren que no podemos perder. No podemos dejar escapar ninguna oportunidad y menos un Mundial que es uno de los acontecimientos más grandes que podemos tener a nivel deportivo y a nivel económico y social. El impacto económico de un Mundial es estratosférico.

Hace unos días participó en Madrid en la reunión organizada por la RFEF junto a representantes del resto de ciudades españolas . ¿Con qué sensaciones regresó?

Actualmente hay 15 estadios candidatos y de esos deben quedar 11. València, creo que es firme candidata. Tenemos que hacer aún los deberes, toda la documentación para oficializar la candidatura, pero si se hace el Mundial en España, casi por descontado que València será una de esas sedes.

¿La FIFA ha puesto una fecha tope para tener el Nou Mestalla acabado?

Como mínimo el año anterior, en 2029, todos los Estadios deben estar a pleno rendimiento. Si todo se hiciera acorde a lo que está en los documentos, podríamos tenerlo mucho antes.

Además hay otras muchas exigencias: aparcamientos, subsedes, plazas hoteleras... ¿València puede responder a todas?

València está preparada, vemos muy factible cumplir con todos los requisitos. En un radio de 40 kms tenemos que tener otros cuatro campos con medidas FIFA para entrenamientos. Tenemos el Levante, Villarreal, las Ciudades Deportivas de Buñol y de Paterna, la del Levante que está en construcción...

Y el polideportivo de Benicalap ¿en qué fase está?

Es otro de los aspectos acordados que hay que cumplir. Primero iba a encargarse el Valencia CF de su construcción, ahora dicen que hagamos nosotros las obras y lo pagan ellos... Lo importante es que se haga.

El que avanza con paso firme es el Casal España Arena de València. ¿Qué supone para la ciudad este nuevo pabellón?

Nos pone en un nivel al que antes no podíamos acceder a la hora de traer eventos deportivos y también otro tipo de acontecimientos como grandes conciertos. Para la ciudad es una infraestructura necesaria.

Aunque en este caso depende de la Autoridad Portuaria ¿Qué seguimiento se está haciendo desde la FDM de la Ciudad Deportiva del Levante?

Va avanzando por buen camino. Es una gran oportunidad para el Levante y para la ciudad. Hay que ir paso a paso cumpliendo todos los procedimientos.

La Fase de Grupos de la Copa Davis que se celebra en la Fonteta del 14 al 18 de septiembre será, junto al Valencia Triatlón, su primer gran competición internacional como concejal. ¿Qué espera de ella?

València va a ser el epicentro del tenis mundial con un gran acontecimiento como la Copa Davis. La vamos a tener 5 años en València y va a servir para posicionarnos a nivel mundial, para demostrar una vez más que València puede albergar eventos del máximo nivel.