L’onzena edició del Campionat Autonòmic Individual de galotxa, que compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València va celebrar entre dijous i dissabte les onze finals de les diferents categories al carrer de pilota d’Aldaia i als trinquets de Bonrepòs i Mirambell i Museros, cedits pels seus respectius ajuntaments.

Un total de nou clubs aconseguiren tastar el triomf, amb especial menció al Club Pilotaris Massalfassar, ja que fins a tres representants del club massalfassí es van imposar a les seues respectives finals. Les dos categories de Primera, amb Javi Díez ‘Moro’ i Jorge Mormeneo, i la Femenina, amb Maria Margaix, coronaren als jugadors i la jugadora del club de l’Horta Nord. Guillem CPV Meliana, Álvaro CPV Godelleta, Àngel Quart de les Valls, Sergi CPV Marquesat, Isaac CPV Torrent, José Pablo CPV Llíria, Lluís CPV la Pobla de Vallbona i Chenoll CPV Manises van proclamar-se també campions.

Primera categoria

Nou anys després, Javi Díez, ‘Moro de Massalfassar’, es va tornar a alçar amb l’Individual de galotxa. El veterà jugador -quasi 35 anys-, campió també de l’Individual de frontó al 2016 i que va patir una greu lesió al colze al 2018 que el va deixar fora de competició durant tres anys, es va imposar a la final a Jesús Saiz del CPV Quart de les Valls, que es va proclamar campió una setmana abans de l’Autonòmic El Corte Inglés.

La final, jugada com totes les de carrer a Aldaia, va estar marcada per la intensa calor i la humitat, que va produir que els jugadors no es trobaren còmodes a la canxa i pogueren desenvolupar totes les seues habilitats. No obstant això, el duel va estar prou igualat, com reflecteix el 60-70 final per al Moro, tot i que, segons va reconéixer, «la lesió encara no està superada del tot. He hagut de variar la meua manera de jugar i provar amb altres colps per tal d’adaptar-me a les molèsties que encara sent. De tota manera, estic molt satisfet amb aquest resultat».

Abans de la partida, la Federació de Pilota Valenciana va oferir un reconeixement a Rafael Ortiz Gimeno, jugador de pilota valenciana d’Aldaia destacat durant els anys 80 i 90 de la modalitat de galotxa.

Segona categoria

La partida pel títol de Segona també va tindre com a protagonistes a Guillem CPV Meliana i Juan CPV Godelleta. La victòria va caure del costat del melianer per 70-45, després d’una bona partida per part dels dos jugadors.

Tercera categoria

A Tercera sí hi hagué sort per al club de Godelleta. El seu representant, Álvaro, es va imposar contra Joan CPV Faura, per un marcador definitiu de 70-50.

Juvenils

Àngel CPV Quart de les Valls es va proclamar campió a la categoria juvenil. Tot i els esforços del seu rival, Pau Anyó CPV Marquesat, el triomf va caure del costat del quarter per 35-50.

Curtes

Un altre jugador del CPV Marquesat va jugar final i en aquesta ocasió es va apuntar el campionat de la modalitat de Curtes. Després d’una partida intensa, Sergi es va emportar la victòria davant Dani CPV Nàquera.

Categoria femenina

Maria Margaix es va proclamar campiona a la categoria femenina. La jugadora del CPV Massalfassar va guanyar la seua final contra Meritxell CPV Marquesat per 40-50.

Primera categoria

La trilogia de triomfs per al CPV Massalfassar la va completar Jorge Mormeneo, que va guanyar la final de la màxima categoria en trinquet davant Carlos Sáez, del CPV Petrer, per 70-45, a la final jugada al trinquet de Museros.

Segona categoria

La categoria de plata en trinquet, també disputada a Museros, va oferir el resultat final més igualat de les onze partides. Isaac, del CPV Torrent, va aconseguir el títol després de superar per la mínima diferència (70-65) en una llarga partida a Terio CPV L’Eliana.

Tercera categoria

El trinquet de Bonrepòs i Mirambell va ser l’escenari de les finals restants. A la de Tercera A, la victòria va correspondre a José Pablo CPV Llíria, que va guanyar a Ferran CPV La Pobla de Vallbona per 70-45.

A la final de Tercera B sí va haver èxit per al club vallbonenc. Lluís va embutxacar-se el títol gràcies al seu triomf contra Andrés CPV Pelayo per 70-55.

Veterans

Per últim, a la categoria de veterans el millor va ser Vicente Chenoll CPV Manises, com reflecteix el resultat final de 70-35 aconseguit pel maniser davant Pedro CPV Onda.

Al llarg de les tres jornades de finals a les tres seus participaren en el lliurament de trofeus Raquel Ramiro, alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell; Higinio Yuste, alcalde de Massalfassar; Agustí Muedra, regidor d’Esports de Museros; José Martínez Luna, regidor d’Esports d’Aldaiai Elvira López i Pedro López, vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana.