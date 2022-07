Només queden huit equips. La 38 Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant ja té finalistes. Huit pobles estaran pendents els dies 30 i 31 de juliol de les quatre partides que determinaran els nous campions de 2022. El carrer Canalejas d’Agost serà l’escenari de les finals de Primera, Segona, Tercera i Juvenils, que ja tenen decidits als seus protagonistes.

Primera: es repeteix final

Parcent A i Sella es tornaran a veure les cares en la lluita pel títo un any després. Al 2021, els parcentins es proclamaren campions per quarta vegada davant els de Sella. Per als de la Marina Baixa, amb dos campionats, serà la tercera final consecutiva.

Segona

Orba B i Mutxamel aspiren al títol de Segona. Els dos conjunts van fer els deures ben fets a les partides d’anada de semifinals. El club de la Marina Alta, campió l’any passat de Tercera, va inscriure enguany dos equips a Segona i jugarà una nova final amb l’equip B. D’altra banda, Mutxamel va resoldre el seu compromís previ a la final contra Pelayo B.

Tercera

Sant Vicent i La Vall de Laguar completen la nòmina de finalistes. Els del Raspeig van imposar-se amb autoritat davant Orba, tant a l’anada (3-10) com a la tornada (10-2). Els guarers accedeixen a la final després del 9-10 a casa i 0-10 a domicili contra Top Recambios Castells.

Juvenils

Sella i Orba ja havien obtingut la classificació per a la final juvenil l’anterior cap de setmana. Els de la Marina Baixa superaren a Parcent amb un doble 4-8; els de la Marina Alta deixaren fora a la Vila Joiosa després d’alçar un 8-2 en contra amb un 8-1 per al record.