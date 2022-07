El trinquet de Torrent acull aquesta setmana les finals del 9è Trofeu d’Estiu d’escala i corda. El plat fort serà la final de Primera que es disputarà el dissabte a partir de les 19:00h, però també hi haurà més finals de les altres categories. Hi haurà finals el dijous, el dissabte i el diumenge. La jornada més intensa serà la de dissabte. La final de Primera es jugarà eixe dissabte a les 19:00h entre els equips de Traverauto Riba-roja i Amics de la Pilota de Xilxes. Abans, pel matí, s’haurà jugat a les 8:30h la final de cadets entre Traverauto Riba-roja i CPV Albalat dels Sorells, i a les 9:30h la de Segona entre CPV Massamagrell B i La Caseta Riba-roja B. Per la vesprada, abans de la final de Primera, a les 17:30h, el duel de Tercera B entre GRE Pilota Relleu i Industa Moncada A. Les finals del diumenge seran les de Tercera A i Quarta B, respectivament. En Quarta B el títol se’l jugaran CPV Almassora i CPV Crevillent a partir de les 17:30h. En Tercera A lluitaran pel títol a partir de les 19:00h Trinquet de Torrent C i Trinquet de Torrent B. Ahir dijous es varen jugar les dos primeres finals amb la presència dels clubs de Moixent, Torrent, Alberic i Xilxes.