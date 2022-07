La abrupta marcha de Lionel Messi del Barça aún colea un año después, como corresponde al traumático final que tuvo la trayectoria del futbolista más importante del club en su historia. Ni Messi ha vuelto a ser el que era en París ni tampoco nadie ha ocupado el vacío que dejó. El astro argentino se fue a su pesar, y Joan Laporta, el presidente, se vio obligado a despedirle por motivos económicos. Xavi Hernández, que compartió diez años de su carrera con Leo, entiende que se merece una despedida multitudinaria que no tuvo.

Primero fue Laporta, el presidente que garantizó la renovación del contrato durante y después de la campaña electoral, quien confesó que barruntaba alguna fórmula para recuperar a Messi. "Tenemos una deuda moral con Leo", admitió, atribuyendo a "cuestiones económicas" el despido del jugador. "Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido en todos los campos”, dijo Laporta en Nueva York.

En la misma ciudad estadounidense, sede final de la gira del Barça, Xavi secundó la idea de Laporta. "Me encantaría. Messi se merece una segunda oportunidad para demostrar que puede salir bien dl Barça. Me gustaría que su etapa no se hubiera acabado y de la manera como acabó", reflexionaba, antes de recordar que ese retorno tiene un punto de "utópico": tiene contrato con el PSG hasta 2023, y por entonces ya habría cumplido 36 años.

"Jugará quien mejor entrene y rinda. Somos el Barça y hay que competir para ser titular. Es fundamental que sea caro jugar en el Barça" Xavi Hernández - Entrenador del Barça

Otra operativa en el campo

"Es una idea que tiene el club para el futuro", explicó Xavi, que estaba cambiando la operativa futbolística del equipo. El Barça gravitaba antes sobre Messi. Ahora la idea es más coral y se han recuperado virtudes como la presión adelantada que con el argentino no se podía practicar. Robert Lewandowski es el nueve del Barça. También está Pierre-Emerick Aubameyang. Y Ansu Fati.

"Lewandowski se está adaptando muy bien. Marcará la diferencia. No pierde balones y tiene muchas opciones de anotar", subrayó, en un tono elogioso que repitió para hablar de Jules Koundé, el quinto fichaje de su plantilla. "Su fichaje significa competencia y eso es muy bueno para nosotros", comentó, refiriéndose a los técnicos. "Jugará quien mejor entrene y rinda. Somos el Barça y hay que competir para ser titular. Es fundamental que sea caro jugar en el Barça", proclamó, antes de reconocer que la presión sobre él, como entrenador, ha aumentado, y que en esta campaña no habrá objetivos mínimos, sino la aspiración de ganar títulos.