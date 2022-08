Bonillo, Jose, Victoria i Natalia, campions del Trofeu de la Safor

I Trofeu Mancomunitat. 1 Els jugadors i les jugadores finalistes, amb les autoritats

2 Assumpta Domínguez, presidenta de la Mancomunitat de la Safor, amb els campions, Jose Planta i Juan Carlos Bonillo

3 Assumpta Domínguez i Daniel Sanjuán, amb Victoria Díez i Natalia Argente, les campiones

4 Jose, campió de la juntament amb Bonillo 5 Victoria es va proclamar campiona amb Natalia F

El I Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana amb la col·laboració dels Ajuntaments de Bellreguard i Piles, va proclamar aquest diumenge als seus campions i campiones. El trinquet bellreguardí va acollir les finals de raspall masculí de raspall d’elit femenina, que coronaren tant a Bonillo i Jose com a Victoria i Natalia.

En els dos casos, les partides van ser prou disputades i els i les pilotaris oferiren un gran nivell de joc. La vesprada arrancà amb la final masculina, que va oferir un inici d’igualtat màxima. David i Sergi, parella roja, començà al dau i s’assegurà el primer joc. La resposta de Bonillo i Jose no es va fer esperar i ràpidament restabliren l’equilibri al marcador. La tònica es mantingué en els dos jocs següents, també molt disputats i que finalment caigueren a la butxaca de l’equip que ocupava el dau.

La partida es trencà en el cinqué joc. Els rojos van acusar les molèsties a la mà de Sergi, contratemps que Bonillo i Jose aprofitaren per a fer-se grans al rest i signar el 10-15, després d’un joc molt llarg i renyit. Els blaus conservaren l’inèrcia favorable al dau i, no sense dificultats, s’apuntaren el 10-20. Novament al dau, els rojos ho intentaren de totes les maneres però no pogueren combatre l’encert de Bonillo i Jose buscant la galeria i el palquet. El 10-25 els donà el campionat.

La final femenina també acabà amb el mateix resultat, en aquest cas favorable a les roges. Victoria i Natalia començaren al dau i sumaren primer, però Aida i Fanni, no estaven disposades a posar-ho fàcil a les seues rivals. Les blaves respongueren també des del dau i estrenaren el seu caseller. Amb 5-5 i Victoria al traure, a les roges les va costar moltíssim fer-se amb el següent joc, ja que tant Fanni com Aida es multiplicaven per a respondre a les pilotades de la tetracampiona individual i el gran treball de Natalia

Després del 10-5, les roges trencaren des del rest i sumaren des de la treta en altre joc molt car. Amb 20-5, la partida es posà molt complicada per a les blaves, què reviscolaren per a adjudicar-se el següent joc des del dau. També des del dau, Victoria assegurà l’últim joc per al seu equip i el I Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Els jugadors i les jugadores reberen els trofeus de mans d’Assumpta Domínguez, presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i alcaldessa de Potries; Voro Femenia, anterior president de la Mancomunitat i alcalde de l’Alqueria de la Comtessa; Joan Marco i Marcos Haro, alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Bellreguard; i José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana.