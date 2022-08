El culebrón de su entrada en Australia fue intenso y no menos rocambolesco es el de la gira americana. La decisión de Novak Djokovic de no vacunarse está teniendo consecuencias sobre su carrera deportiva y lo cierto es que todo apunta a que no podrá disputar el US Open.

A falta de una confirmación final sobre los torneos en Estados Unidos, el serbio ya se ha bajado del Masters 1000 de Montreal, en Canadá. El número 6 del mundo no figura en la lista de participantes del torneo que se disputa la próxima semana y es de esperar que tampoco lo esté en Cincinnati ni en Flushing Meadows. Novak Djokovic has officially withdrawn from the National Bank Open in Montreal #ATP #NBO22 — John Horn (@SportsHorn) 4 de agosto de 2022 El impacto que tendrá para Djokovic en el ranking ATP El serbio arrancó 2022 como número uno del mundo de forma holgada tras ganar tres Grand Slam y ser finalista en el cuarto el año pasado. Sin embargo, este año no está pudiendo defender buena parte de los puntos: perdió automáticamente los 2.000 de Australia, fue derrotado en cuartos de Roland Garros en Nadal y su título en Wimbledon no sirvió porque la ATP decidió que no se concediesen puntos por la exclusión de tenistas rusos. Así que Nole se quedó sin las 2.000 unidades que defendía. View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) La baja en Canadá de momento no le restará puntos, ya que el año pasado no disputó ese torneo. Tampoco participó en Cincinnati. Sin embargo el serbio perderá los 1.200 de su subcampeonato en Nueva York, lo que podría hacerle salir del top 8 en función de los resultados de sus perseguidores.