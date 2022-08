El Valencia Basket confirmaba ayer oficialmente la cesión de Nenad Dimitrijevic que jugará en el Unics Kazan ruso la próxima temporada. Finalmente el club y el jugador han llegado a un acuerdo para que el base macedonio salga de València pero sin cortar sus lazos con el club, con el que todavía tiene dos años más de contrato. Desde un primer momento la intención del Valencia Basket fue ceder a Dimitrijevic, ya que no entra en los planes de Álex Mumbrú. El macedonio, sin embargo, era reacio a la cesión y se mostraba más partidario de un traspaso. El hecho de que el Valencia BC no haya recibido ninguna oferta económica interesante para ceder a Dimitrijevic, unido a su deseo de no dejarle marchar gratis, ha motivado finalmente que el jugador y su agente accedan a una cesión como solución para ambas partes.

Con el acuerdo alcanzado con el Unics Kazan, el Valencia Basket cumple sus dos objetivos: ‘colocar’ a Dimitrijevic y de paso, intentar que durante la temporada que viene si hace un buen papel en su nuevo equipo, el base macedonio pueda revalorizarse en el mercado. Eso facilitaría en un futuro su traspaso a otro equipo o al propio Kazan y así recuperar la inversión (o parte de ella) realizada por el Valencia Basket en su fichaje. Neno Dimitrijevic (1.90m, Skopje (Macedonia del Norte), 23/02/1998, se incorporó a la plantilla taronja en el verano de 2021, después de haber jugado cedido en el Joventut Badalona su primer año de vinculación con el equipo taronja. En la campaña 2021-22 disputó 33 partidos con la camiseta taronja, con un promedio de 8,4 puntos, 1,5 rebotes y 3,9 asistencias para 7,8 de valoración en algo más de 18 minutos por partido. El jugador no ha respondido a lo que se esperaba de él (llegó a València con la vitola de ser una de las figuras en ciernes del baloncesto continental) y por eso el club ha decidido que no forme parte de la plantilla 2022-2023. El paso de Dimitrijevic por la Fonteta ha sido un tanto frustrante debido también en gran parte a su larga sucesión de lesiones. Ahora coincidirá en el Unics Kazan con Louis Labeyrie que recientemente también firmaba con el equipo ruso. Con la marcha de Dimitrijevic se vuelve a abrir el mercado para el Valencia Basket que todo indica que busca ya un jugador con un perfil más ‘tirador’ que el normacedonio. Con el puesto de base ya bien cubierto por los veteranos Van Rossom, y Hermansson (que estará disponible a partir de enero) y los ‘nuevos’ Chris Jones y Jonah Radebaugh, el cub busca un ‘2’ que también pueda ejercer de ‘3’. Pero además, la marcha de Dimitrijevic le abre las puertas de la primera plantilla al canterano Millán Jiménez por el que se había interesado (en calidad de cedido) el Girona. Por normativa, el club debe disponer de cuatro fichas de ‘formación’, requisito que cumpliría aún en caso de no contar con Jiménez pero que dejaría al equipo en una complicada situación en el caso de que haya alguna lesión prolongada entre los 4 jugadores de formación.