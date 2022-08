Roger Martí está más cerca que nunca de abandonar el Ciutat de València después de más de una década de servicio. El delantero de Torrent tiene un acuerdo cerrado con el Elche para continuar su trayectoria en Primera División a sus 31 años de edad, después de que el Levante y el club ilicitano hayan alcanzado un acuerdo para su traspaso. Será la segunda vez este verano que los alicantinos pesquen en Orriols tras adquirir a Carlos Clerc, que terminó contrato el pasado 30 de junio, y a falta de que estampe su firma, el ‘9’ se convertirá en el siguiente mientras cumple con su aspiración de seguir compitiendo en la élite del fútbol español después de varios años mostrando un alto nivel.

De esta manera, el club levantinista se ve con la obligación de meterse de lleno en el mercado de fichajes al perder potencial ofensivo. Después de convencerle en 2016 de que la mejor opción, tras un año y medio de cesión en el Valladolid, era la de permanecer en Orriols, seis años más tarde toma la decisión de partir de la que ha sido su casa durante once años. Con contrato hasta 2024, el Pistolero se marcha dejando dinero en caja, mediante una cifra que ronda los tres millones de euros más bonus, y con una infinidad de goles a sus espaldas.

Antes de que el Levante le diese un voto de confianza en el último descenso, destacó en Segunda División, y durante la temporada en la que el conjunto levantinista militó en la categoría de plata, superó la veintena de dianas para anticipar que su rendimiento en la élite no iba a desentonar. 43 goles son los que ha anotado desde 2017. Superó la decena de dianas en todas las temporadas salvo en la anterior, donde su marca se quedó en siete tras un año donde le lastró unas molestias en la planta del pie y que le apartó de los terrenos a lo largo de ocho enfrentamientos oficiales. No obstante, su gol más significativo, al igual que uno de los más gloriosos en los 113 años de historia que atesora el Levante, fue en Copa del Rey, ante el Villarreal y no solo para acceder a semifinales, sino para soñar en grande. Un momento que forma parte de la memoria de todos los aficionados granotas.

De esta manera, Roger Martí aterrizará en un Martínez Valero que necesita pólvora arriba. En punta de lanza solo cuenta con Lucas Boyé, quien arrastra problemas en el aductor desde el curso pasado y que han abierto el debate en el club ilicitano de si es necesario pasar por quirófano.