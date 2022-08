La promoció del Frare dona els seus fruits en forma d’instal·lacions esportives

Noves instal·lacions. S’han construït les canxes de frares d’Ondara, Beniparrell i Algemesí 1 Imatges de la primera edició del campionat a Xert.

2 La instal.lació de Sueca.

3 Jornada del cirucit comarcal a Beniparrell.

4 Torreblanca es una de les instal.lacion que ja estaven. F

El Frare, modalitat de pilota valenciana característica de les comarques del nord de Castelló, continua creixent i expandint-se als diferents territoris de la Comunitat Valenciana. La tasca realitzada des de la Federació amb els clubs de pilota de Castelló, des de l’any 2017, està donant els seus fruits. La creació del Campionat Autonòmic de frares, ja fa sis edicions, ha ajudat a dinamitzar aquesta modalitat, i sumar adeptes per tot arreu.

El treball de recuperació i expansió realitzat per la Federació de Pilota Valenciana compta amb aliats de luxe que han permès aquesta tasca, com es el cas de la Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, club pilotari de Castelló, Ajuntament de Traiguera o l’Ajuntament de Xert, principalment.

La suma d’aquestes forces s’ha vist reflectit en l’augment en la participació del Campionat Autonòmic, que pràcticament s’ha triplicat, passant de comptar amb 52 equips en la primera edició a 141 en l’última edició, comptant categories amateur i escolars. A més a més, en les primeres edicions, els participants eren principalment de la província de Castelló i algun de València. Per contra, en les últimes edicions es va poder gaudir de la participació d’equips de les tres províncies valencianes i inclús de la província de Barcelona.

També ha sigut important el naixement d’altres competicions de la modalitat, com es la creació del circuit comarcal de Frare, en el qual col·labora la Federació de Pilota Valenciana, i on cadascunade les seus que compten amb aquesta instal·lació va celebrar una jornada de competició. A dia de hui les localitats de Traiguera, Xert, Torreblanca, Castelló, Beniparrell, Algemesí, Sueca i Ondara son les que compten amb instal·lacions per a la pràctica de la modalitat. Cal destacar que ja compten amb instal·lacions en totes les províncies de la Comunitat Valenciana.

Com dèiem, fins fa poc de temps, soles eren les localitats de Traiguera, Xert, Torreblanca i Sueca les que podien albergar partides de frares. Ha sigut a partir de la promoció de la modalitat, que la gent ha anat coneixent una modalitat que és molt divertida, que es pot jugar a nivell recreatiu i que és molt inclusiva, ja que per les seues característiques qualsevol persona pot practicar-la, independentment de la seua edat, nivell o condició física. A més, es fàcil d’iniciar-se a aquesta, cosa que fa que siga molt cridanera per a qualsevol persona que la practique.

Totes aquestes característiques fan que, juntament amb altres modalitats recreatives com la pilota grossa, siguen modalitats ideals per a practicar-la a nivell educatiu en les escoles i amb persones d’iniciació i d’aquesta manera fer que s’incremente l’interès pel nostre esport autòcton des de la base, o bé, que també que servisca per allargar la carrera esportiva de persones que no tenen condicions per poder jugar a altres modalitats més exigents físicament.

Noves construccions

La suma de totes les condicions nomenades i l’assessorament que s’ha prestat des de la Federació de Pilota Valenciana, i altres administracions ha fet que diferents localitats hagen volgut comptar una instal·lació d’aquest tipus.

Més recentment s’han construït les canxes de frares d’Ondara, Beniparrell i Algemesí. A més, hi ha varies localitats que també han iniciat projectes per poder gaudir d’aquest divertit joc, com es el cas de Montserrat, Ontinyent, Meliana o Riola d’entre altres.

L’augment de les instal·lacions, propicia que més gent puga practicar els frares i que hi hagen més sector de la població interessats. Un exemple molt gràfic: en el mes de setembre ja se celebrarà el primer Campionat Universitari de Frare, organitzat per la Universitat Catòlica de València, de la mà del professor Lluis Ramos, un dels pioners principals d’aquesta modalitat, i amb la col·laboració de l’ens federatiu. La promoció del Frare dona els seus fruits.