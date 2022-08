Solo tres puntos separaban a Sergio García Dols de Izan Guevara en la cabeza del Mundial de Moto3 y tras la carrera de ayer en Silverstone, las distancias se mantienen después de que ambos se fueran al suelo en las últimas vueltas en plena lucha por el podio.

Un final de Gran Premio para olvidar en el equipo Gaviota GasGas Aspar, con sus dos pilotos sin sumar y con Dennis Foggia acercándose a la lucha por un campeonato que hasta ayer parecía un mano a mano entre los dos compañeros de equipo.

Y es que el italiano, tras su victoria de ayer, recorta 25 puntos para sumar 140, por los 179 de Guevara y los 182 de Sergio García Dols.

Eso sí, en un día para olvidar para los dos favoritos al título en Moto3, el motociclismo valenciano aún pudo celebrar la segunda posición de Jaume Masià, quien en una carrera épica, logró acabar segundo pese a salir 21º en parrilla.«No es fácil irte a dormir 21º cuando sabes que puedes estar más adelante, pero por otra parte, sabía que había gente delante que no estaba en su posición real, aunque todos llevan neumáticos nuevos al principio y era difícil pelear». A ello añadió el de Algemesí que «ha sido cuestión de voluntad y de creer en mí mismo porque ha sido un fin de semana un poco complicado. Me doy las gracias a mí porque a veces, si no es uno mismo el que se levanta, no lo hace nadie».

Mucho peor sabor de boca le quedó a Sergio García Dols, aunque la caída de Guevara le ayudó a mantener el liderato. «Estaba ya allí posicionándome, esperando las últimas vueltas, pero luego han venido y se me han llevado por delante. Son cosas que pasan y es lo que hay. Llevaba varias carreras que no me salían, estaba ahí y que se me lleven por delante duele. A ver si dirección de carrera dice algo o pone una sanción como Dios manda para que no se vuelva a repetir».

Tampoco pudieron acabar los valencianos Daniel Holgado e Iván Ortolá, quien precisamente provocó la caída de Guevara. «Lo siento por él, no pude evitarlo», señaló al final del día tras una gran carrera junto a Holgado. De hecho, se convirtió en protagonista al remontar desde la decimoctava posición y marcar un nuevo récord absoluto del circuito (2:10.805) para ponerse líder.

Canet, sin podio en Moto2

En la que fue su vuelta al Mundial tras perderse el último gran premio por sus problemas de sangrado de nariz, Arón Canet no pudo subir al podio, pero logró una meritoria quinta plaza que le permite mantenerse cuarto en el Mundial. El también valenciano Jorge Navarro fue octavo.