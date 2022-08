Con apenas 21 años se ha ganado la confianza de Sergio Scariolo y tras sumar ya seis internacionalidades, Jaime Pradilla espera entrar en la lista definitiva de 12 jugadores para el Eurobasket de septiembre. En una entrevista a Levante-EMV explica que «la verdad es que estamos entrenando bastante fuerte, pero sobre todo, intentamos que haya buen rollo porque lo primero es pasarlo bien, sin olvidar que hay que competir para ayudar a la selección, aunque todos queremos estar en el Eurobasket y ayudar».

El ala-pívot taronja sabe que les dejaron el listón alto, pero no teme las comparaciones. «Será muy difícil igualar lo que ha hecho esta selección en los últimos años, pero para nosotros son un aliciente, unos referentes. Los tenemos ahí y ojalá en un futuro podamos compararnos por haber logrado muchos éxitos».

De Scariolo, explica Pradilla que «lo que espera de mí es que dé mucha intensidad al equipo, en el día a día en los entrenos y en la pista, pero es lo que suelo hacer y me gusta que sea así».

Además, prefiere que la selección sienta la presión de las medallas. «No tenemos quizá la misma presión, pero somos España y siempre tenemos que estar ahí, entre las selecciones Top del mundo. Tenemos que luchar por todo, estar lo más arriba posible y representar a nuestro país de la mejor manera posible».

Desde la concentración, mira de reojo los movimientos del Valencia Basket en el mercado y admite estar ilusionado. «Es una temporada ilusionante porque vamos a jugar la Euroliga y seguro que vamos a vivir buenos momentos. Se está fichando muy bien y a ver qué tal va la química del equipo porque eso siempre es lo más importante para que las cosas salgan bien en un año. Esperamos una gran temporada».

Aunque aún no han hablado en profundidad, Pradilla pudo hablar ya unos minutos con Álex Mumbrú, el nuevo entrenador del Valencia Basket. «Tuve la oportunidad de hacerlo en la presentación, pero fue más para saludarnos y hablar de lo que tenemos por delante con la selección. Me dio muy buena impresión, pero ya la tenía por el trabajo que hizo en Bilbao».

Pradilla no olvida tampoco que fue el único jugador de la plantilla del Valencia Basket en no perderse ningún partido por lesión la temporada pasada, algo que achaca al trabajo y a la suerte. «Me siento un poco un privilegiado por no haber tenido lesiones en un año con tantas y porque aunque detrás de todo, hay mucho trabajo y hay que cuidarse mucho, también hay un punto de suerte en todo esto. Esperamos que las lesiones nos respeten a todos más este año y que se pueda beneficiar de ello el equipo».

Respecto a los´objetivos, no se pone límites, como con España. «Como cada año, debemos competir por todo, intentar meter la cabeza en alguna final e ir a por ella. Pero en el Valencia Basket, como con España, hay que ir a por todo cada año y es lo que intentaremos hacer desde el principio». De momento, llega un doble enfrentamiento ante Grecia para dar un paso más hacia el Eurobasket.