España se cobró su particular venganza contra Grecia, a la que ganó en Madrid 87-80, tras la derrota del martes en Atenas (86-70). Una venganza que, no obstante, se quedó a medias sin la presencia en el WiZink Center de Giannis Antetokounmpo. La estrella de los Milwaukee Bucks se cayó del partido horas antes por unas molestias en la rodilla. El seleccionador griego, Dimitris Itudis, decidió no correr ningún riesgo a tres semanas del Eurobasket y excluyó al mediodía al ‘Greek Freak’, como llaman a ‘Anteto’ en la NBA, del ‘roster’ para el segundo choque con España.

Sin Giannis en el centro de la zona, el camino hacia la victoria se allanó para la selección española. ‘La Familia’ dominó el rebote y fomentó el triunfo a partir de los puntos de los hermanos Hernangómez, en especial, de Willy Geuer, máximo anotador local con 23 puntos, y del jugador del Valencia Basket Jaime Pradilla (12). La Selección ofreció una imagen diferente a la mostrada en la capital helena, donde el poderío de Antetokounmpo sacó del partido muy pronto al conjunto español. Si en Grecia España se marchó con una desventaja de 18 puntos (31-13) en el primer cuarto, este jueves los pupilos de Scariolo llegaron al primer descanso marcando el ritmo (22-21, m. 10). La renta se amplió a cinco puntos en el momento de retirarse a los vestuarios (45-40, m. 20) y se extendió por encima de los diez entre el final del tercer cuarto y los inicios del último, instantes en los que brilló el trabajo de Pradilla. Una canasta, con apoyo del tablero, de Pradilla puso a España diez arriba (63-53, m. 27). Y un tiro en suspensión del maño mitigó poco después la respuesta griega (67-58, m. 28). Ya en los inicios del último periodo, Pradilla machacaría el aro para subir la ventaja (75-63, m. 32). Nuevamente, la anotación en la pintura del ‘4’ taronja, tras asistencia de Brown, mantendría a raya a Grecia, ya sin ninguna esperanza a dos minutos de la conclusión (83-73, m. 38). A la postre, el joven talento del Valencia BC selló una magnífica segunda parte con un total de 12 puntos y cuatro rebotes, que le valieron para sumar diez créditos de valoración a lo largo de 22 minutos de juego. Tanto Jaime Pradilla como Xabier López-Arostegui, los dos taronja en la Selección, formaron parte del quinteto inicial del seleccionador. Sin embargo, el alero de Getxo no estuvo tan acertado como Pradilla. López-Arostegui se quedó sin anotar en los casi 12 minutos sobre el parqué. Eso sí, las opciones de estar en el Eurobasket de ambos jugadores ‘taronja’ aumentan tras los descartes que anunció ayer el seleccionador. Albalde, por lesión, y Yusta reducen el plantel a 16.