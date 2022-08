En el primer 'match ball', en su primera final de Masters 1.000, Pablo Carreño ha conseguido el título en Montreal, después de imponerse al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3 y 6-3. El tenista asturiano ha cerrado una semana perfecta en una temporada en la que no había encontrado su mejor juego.

Hurkacz se apuntó el primer set en apenas media hora y después de romper el servicio de Carreño (4-2), luciendo un juego muy agresivo, especialmente con su servicio con el que dominó el partido con 6 'aces' y un 83% depuntos ganados con su primer servicio. Carreño acusó los nervios de jugar su primera final de un Masters 1.000 y estuvo por debajo del nivel mostrado durante la semana.

En la segunda manga, Carreño se mostró más agresivo de salida, rompió el servicio del tenista polaco de salida (2-0) y ya no dejó escapar la ventaja para apuntarse el set con solo un par de errores no forzados. El tenista asturiano mantuvo su efectividad en el tercer y decisivo set y tras volver a romper el saque de Hurkacz (2-1) ya no dejó escapar el partido en el que se impuso en 1 hora y 43 minutos.

Halep, campeona en Toronto

En el torneo femenino del Masters 1.000 de Canadá que este año se disputa en Toronto la rumana Simona Halep ha conquistado por tercera vez el título al derrotar en la final a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-3, 2-6 y 6-2. La exnúmero 1 y actualmente 15 del mundo ya había conquistado el torneo canadiense en 2016 y 2018. Su victoria este domingo le permitirá volver este lunes al número 6 de la WTA.

Halep ha sumado en Toronto el 25 título de su carrera en la que destacan las victorias en Roland Garros (2018) y Wimbledon (2019). Para la tenista brasileña, de 26 años y 24 mundial, era la primera oportunidad de ganar un torneo de la categoría Masters 1.000.