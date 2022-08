Ricardo Ten, el paratleta valenciano, sigue agrandando su figura con un nuevo título de campeón del mundo. Si en mayo se colgó el oro en la prueba en ruta de los Campeonatos de Europa, este domingo la hazaña ha sido todavía mayor al ganar el Mundial de Baie-Comeau (Canadá) en la clase C1.

El ciclista de Moncada ha conquistado la medalla de oro y el maillot arcoíris al imponerse en la prueba en ruta por delante del estadounidense Aaron Keith y el brasileño Carlos Alberto Gomes. Con este último logro en tierras canadienses, Ricardo Ten rompe todos los registros al proclamarse por octava vez campeón mundial entre la carretera y el velódromo.

A una velocidad media de 38,25 km/h, Ten cruzó la línea de meta en solitario tras 1 hora 50:07 encima de la bicicleta. A cuatro minutos y 38 segundos de él entró Keith, medalla de plata, y, a 6:36, el tercero y medallista de bronce Gomes Soares.

«Este octavo título de campeón mundial me hacía mucha ilusión porque tenía los títulos en natación también siete y ciclismo en siete y este ha sido el desempate. Estoy muy contento e ilusionado por haber ganado esta medalla de oro», confiesa a Levante-EMV el campeón.

Después de más de 20 años siendo una referencia de la natación adaptada, hace cinco, Ricardo Ten decidió cambiar la piscina por las ruedas y la carretera y los éxitos no han dejado de acompañar al deportista valenciano. Por otra parte, en la clase C2, el valenciano Maurice Far Eckhard ha finalizado la carrera en ruta del Mundial de Canadá en la séptima posición, a solo 36 segundos del ganador, el francés Alexander Leatue, que se impuso con un tiempo de 1:49:49. Eckhard resistió en el grupo de cabeza, pero no pudo finalmente meterse en la lucha por los tres metales que se reparten en el podio.