Egan Bernal: el relato de una recuperación milagrosa

24 de enero de 2022. La imagen con Egan Bernal rodeado por sus compañeros del Ineos, caído en el suelo y la espera de la llegada de una ambulancia, da la vuelta al mundo. Las noticias que llegan desde Colombia no pueden ser más alarmantes. El ganador del Tour 2019 y el Giro 2021 se ha roto al menos 20 huesos, no está claro que quede parapléjico y hasta corre peligro su vida. La estrella del deporte colombiano se ha empotrado con la parte trasera de un autobús que estaba detenido. Iba a 60 por hora.

25 de enero de 2022. Comienza la lucha por la vida, la etapa más difícil de Bernal, el ciclista que este martes ha debutado en la Vuelta a Dinamarca, primer dorsal en un año y con la esperanza de que en 2022 sea el tercer hombre del Tour. El equipo médico que lo atiende es optimista en cuanto a que Bernal se salvará pero no queda claro si las lesiones le permitirán volver a correr. La prioridad médica es recuperarlo para la vida cotidiana.

28 de enero de 2022. Primer mensaje del ciclista. “Después de un 95% de haber quedado parapléjico y casi perder la vida quiero agradecer a Dios y a los especialistas de la clínica por hacer lo imposible”.

Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a @ClinicaUsabana , a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas y a todos ustedes... — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 28 de enero de 2022

Bernal comienza a tener claro que una nube blanca lo protege. Lleva un mes de hospital pero puede abandonarlo para comenzar la rehabilitación. Se habla de un año, un año sin coger la bici. Él está dispuesto, como si se tratase de un récord deportivo, a pulverizar esta previsión. Comienza la etapa de “ciclista en proceso”, tal como la bautiza el 10 de marzo.

15 de marzo de 2022. Egan Bernal entra en política. Colombia no es diferente a otros países, los dos bandos diferenciados, derecha e izquierda, comienzan la pugna por la presidencia del país. El deportista más importante toma partido y sus comentarios en Twitter generan debate. “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión como deportista”. El 27 de marzo es el “día más feliz" de su vida. Se sube de nuevo a la bici. Su pedaleo dista mucho de ser el de un ciclista profesional. Pero todo es empezar de nuevo. El 4 de abril supera la primera semana de entrenamiento. Ya rueda como un cicloturista avanzado y el 28 de abril realiza el primer viaje a Europa, a Mónaco, para continuar con la rehabilitación.

Good news coming soon 🧘🏽‍♂️👊🏽 pic.twitter.com/DxrGQR4mbH — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 11 de marzo de 2022

Nuevo mazazo en su vida. A su madre se le ha detectado un cáncer de mama y debe iniciar la quimioterapia. “Ella también es una guerrera”, escribe el corredor. Mientras, empieza a decantarse por el candidato Fico Gutiérrez, antiguo alcalde de Medellín, apoyado por partidos de la derecha colombiana.

Mi Mamá hoy inicia su primera Quimioterapia en la clínica el country después de que le descubrieron Cáncer de Seno hace un tiempo. Ella también es una guerrera. Pero aprovecho para mandar de corazón un abrazo a todas las personas con esta enfermedad y enviarles toda mi fuerza. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 20 de mayo de 2022

30 de mayo de 2022. La campaña electoral está muy caldeada y Bernal busca la ironía en Twitter: “lo único bueno es que el país no amaneció incendiado”. Es la señal para que el ciclista comience a mostrar su total rechazo hacia Gustavo Petro, el ya presidente de Colombia al que responde tras un twitter del candidato a favor de García Márquez: “Mientras Márquez escribía sus primeros cuentos usted hacía parte de un grupo terrorista”.

Le hacen falta unos 100 años de soledad para compararse con G. García Márquez, mientras el empezaba a escribir sus primeros cuentos utd hacia parte de un grupo Terrorista. Y ahora quiere ser presidente desprestigiando hasta a sus propios aliados. No hay comparación. https://t.co/IlSVihTLfj — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) 9 de junio de 2022

Junio es el mes que aprovecha para dejar la rehabilitación y entrar de lleno en los entrenamientos en bici. Empieza el Tour el 1 de julio y él viaja a Andorra para permanecer tres semanas en los Pirineos. Ya no se mueve de Europa. ¿Correrá la Vuelta? preguntan los más optimistas. El Ineos, su equipo, lo considera una temeridad. Y este martes ha debutado más suave, en Dinamarca, sin Vingegaard, y con solo cuatro días de competición. Pero con el futuro a sus pies.