Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño -flamante ganador de ATP Masters 1000 en Montreal-, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers formarán la selección española que disputará la fase de grupos de las Finales de la ‘Davis Cup by Rakuten 2022’ en la ciudad de València, entre el martes 13 de septiembre y el domingo 18 del mismo mes. Un equipo, confirmado ayer por la Real Federación Española de Tenis (RFET) en el que no estará Rafa Nadal. La Federación espera la presencia del número uno español en las Finales de Málaga, un destino para el que es necesario pasar antes por las eliminatorias que vivirá València en el Pabellón de la Fuente de San Luis. Ahora, Nadal enfoca toda su atención en el asalto al US Open y en la preparación previa en el Masters 1000 de Cincinnati, donde se estrenará en las próximas horas.

El capitán español, Sergi Bruguera, anunció ayer el equipo que se medirá en València a Serbia, Canadá y Corea del Sur (en eliminatorias a tres partidos, dos individuales y un dobles) en busca de una de las dos plazas que darán acceso a la fase por el título que se jugará en Málaga del 21 al 27 de noviembre, ya en formato de eliminación directa a partir de cuartos de final. España debutará ante Serbia el miércoles 14 (16:00 horas), una primera eliminatoria que contará con el gran aliciente de tener enfrente al exnúmero uno del mundo y ganador de 21 títulos de Grand Slam Novak Djokovic. ‘Nole’ será el número uno de Serbia, que reunirá también a Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere y Filip Krajinovic.