El motociclismo valenciano tiene un nuevo ‘poleman’, y si todo va como se espera, muy pronto también un nuevo piloto con un podio en el Mundial. Daniel Holgado, nacido hace 17 años en Sant Vicent del Raspeig y último campeón del FIM CEV Repsol (ahora JuniorGP), consiguió ayer su primera ‘pole’ (1:41.234) desde su primera carrera en Catar en el Mundial de Moto3 con el Red Bull KTM Ajo. Una pole que rozó en Mugello, cuando el turco Deniz Öncü se la arrebató por 97 milésimas. Ayer, fueron solo 10 milésimas las que permitirán al alicantino salir desde una posición privilegiada en su lucha por ser el ‘rookie del año’, una clasificación que lidera con solo cuatro puntos de ventaja sobre el brasileño Diogo Moreira, y 15 y 16 respectivamente sobre el también valenciano Iván Ortolá y el madrileño David Muñoz.

Moreira saldrá sexto, mientras que Ortolá lo hará desde el decimoveno lugar y Muñoz decimosexto. Ayumu Sasaki y precisamente Deniz Öncü acompañarán en primera fila a Holgado, que dio una nueva alegría a su equipo tras el segundo puesto en Silverstone de Jaume Masià, ayer duodécimo tras sufrir una caída, y justo por detrás del líder de la categoría, Sergio García Dols. Delante del castellonense, en la tercera fila, saldrá Izan Guevara, su compañero en el GasGas Aspar Team a la vez que principal rival por el Mundial, que sigue a a tres puntos del liderato tras el cero de ambos en el GP de Gran Bretaña.

«Es mi primera pole, y es aún más especial porque es el Gran Premio de casa del equipo. Estoy muy contento con mi última vuelta, especialmente con el último sector. Era importante salir en primera fila, porque con la nueva chicane todos querrán adelantar. Intentaremos ganar y disfrutar en Austria», comentó Holgado. Masià, por su parte, lamentó su caída: «He cometido un error en la Q2 y me he estrellado a cinco minutos del final. Eso nos ha perjudicado. Saldremos a darlo todo en carrera».

En la lucha por el liderato, García Dols está seguro de sí mismo. «El año pasado salí el 13º y gané la carrera; este año salimos un poco mejor, a ver si podemos repetir el objetivo». E Izan Guevara no se encuentra del todo cómodo con el tren delantero, pese a haber rodado 130 milésimas más rápido que el de Burriana. «He logrado buenas vueltas, pero no me siento del todo cómodo y me complica el pilotaje».