El Red Bull Ring de Spielberg (Austria) no dejó los mejores recuerdos para los pilotos valencianos que, por primera vez en la temporada, acabaron un Gran Premio sin un solo podio en ninguna categoría. Eso sí, a pesar de ello, Sergio García Dols y el equipo Aspar tienen motivos para estar satisfechos, ya que el valenciano es más líder al terminar quinto por delante de Izan Guevara y el equipo cierra entre sus pilotos la lucha por el título, beneficiados por la caída de Jaume Masià y un mal día de Dennis Foggia, que terminó duodécimo.

Y todo en una carrera en la que se impuso Ayumu Sasaki con una exhibición, ya que a pesar de tener que cumplir con una doble sanción por el incidente con Sergio García Dols en Silverstone, pudo conseguir su segunda victoria de la temporada. Le acompañaron en el podio del gran premio de Austria Tatsuki Suzuki, segundo, y David Muñoz, tercero.

Tras la carrera, Sergio García sigue líder, con 193 puntos, por los 188 de Izan Guevara y los 144 de Dennis Foggia.«Ha sido una carrera positiva. Sí que es verdad que podría haber acabado más adelante, pero he sabido aguantar con lo que tenía. Nos vamos líderes y a pensar ya en Misano. Teníamos una moto que frenaba muy bien, pero en el paso por curva sufría mucho. En ese punto no hemos cuadrado el cambio bien e iba un poco a remolque; había zonas en las que iba muy rápido, pero luego en ese sector perdía y me sacaban un tramo, aunque luego lo recuperaba. Después, he entrado en disputa con otro piloto y ya nos han sacado una distancia que me ha sido imposible recuperar», señaló García Dols..

Su compañero Izan Guevara no dejó pasar un pequeño percance. «Sergio me ha dado un toque que me ha perjudicado mucho en la carrera. He intentado seguir remontando, pero era imposible engancharme a ellos. He podido salvar el fin de semana, porque nos ha costado poner la moto a punto a nuestro gusto, y ahora toca pensar en Misano».

En la misma carrera, además de Masià, se cayó el también valenciano Carlos Tatay, mientras que Daniel Holgado, que salía desde la pole, fue octavo, e Iván Ortolá, undécimo.

En Moto3, Arón Canet y Jorge Navarro fueron 6º y 11º respectivamente, con victoria para el japonés Ai Ogura.

En MotoGP, el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) consiguió sumar su tercera victoria consecutiva y la quinta de la temporada, pero la defensa que hizo del liderato el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que acabó segundo, dejó en prácticamente irrelevante el resultado.