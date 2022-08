La final del Trofeu Diputació de Castelló va confirmar ahir al trinquet de Vila-real que Marc està a un nivell superlatiu i en estat de gràcia. També, que Nacho és el mitger número u de la disciplina per dalt corda, encara que el de Beniparrell va desaparéixer en algun joc. A més, Álvaro va demostrar que perfectament té mans per a jugar al mig; solament li falta tindre regularitat. I, sobretot, que Diego és un projecte de figura que està prop de fer eclosió.

El títol va ser per a Marc i Álvaro Gimeno, que van deixar en 40 a Diego i Nacho. La partida, com s’esperava, va ser intensa i pesada. El marcador es va posar 25-15 favorable als després campions. Va ser a continuació quan Nacho va començar a fer mal amb les dos mans. I Diego, que evitava que Álvaro connectara en la zona de perill. Els blaus havien despertat, sobretot per a fer el quinze, i els intercanvis n’eren sobretot accions ofensives de Diego i Nacho i defensives de Marc i Álvaro. Per tant, l’electrònic solament va evolucionar en un caseller, el blau, per a ficar-se en 25-35.

I va tornar a canviar la direcció del vent. Primer per les pilotades que Álvaro va tirar a la galeria al rest i a continuació per la magnífica feta de dau de Marc. Iguals a 35. La pujada de Marc i Álvaro va anar a més, mentre que Nacho va baixar les prestacions. No de manera escandalosa, però això va permetre que continuaren anotant els mateixos per a situar l’electrònic en un clar 50-35.

En el tram final es va jugar molt; els quatre, amb la qual cosa hi hagué alguna ovació i reconeixements als dos costats de la corda. Dins d’este equilibri, dos jocs i victòria per a Marc i Álvaro, per un parcial per a Diego i Nacho per a dignificar la derrota.

Hui, dos finals més

Hui també és dia de finals. En la modalitat d’escala i corda, este matí conclou a Vilamarxant el trofeu de festes amb Puchol II i Monrabal II mesurant les seues forces contra Francés i Jesús.

A la vesprada, ara en la disciplina de raspall, cloenda del Trofeu de Castelló, a la Ribera, amb Marrahí i Tonet IV contra Vicent i Murcianet. Després solament quedarà la final del pròxim dissabte del Trofeu EnerHi de frontó per a tancar la temporada estival.