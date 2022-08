El pelotón de La Vuelta a España 2022 aprovechó la jornada de descanso tras el traslado desde Asturias para reconocer el recorrido de la única etapa de esta edición por la Comunitat Valenciana, una contrarreloj de 30,9 kilómetros entre Elche y Alicante. A muy pocos kilómetros, unos 85, de Xàbia, la tierra donde creció y se formó Juan Ayuso (UAE Emirates), uno de los jóvenes en los que están depositadas las esperanzas de los aficionados españoles junto a Carlos Rodríguez (INEOS). Con solo 19 años, Ayuso se ha dejado ver en la primera semana de su debut en una gran vuelta de tres semanas, quinto de la general y tercero entre los jóvenes solo por detrás del líder Remco Evenepoel (Quick-Step) y del campeón de España, apenas dos años mayor que él y con el que lleva compitiendo desde cadetes, por lo que mantiene una sana «rivalidad», desde el «respeto y la amistad», según comentó ayer en una rueda de prensa en la que no ocultó su ambición pese a entrar en terreno desconocido. Sus piernas no han conocido ninguna competición de más de diez días, las que cumplirá hoy igualando las del Giro Baby que ganó en 2021 y que le lanzó al profesionalismo con 18 años y un contrato de larga duración que acaba de renocar hasta 2028 con el equipo de Joxean Fernández ‘Matxin’.

Arropado como nunca

«Ganar la ni siquiera lo pienso, voy día a día, queda mucha carrera y no quiero pensar mucho más allá. Yo, más que a buenos resultados, venía a dejar destellos de calidad. Aunque soy ambicioso y si puedo quedar lo más adelante posible lo voy a intentar, pero no me quiero poner una meta porque si no lo consigo parecería como un fracaso y creo que no es el caso», dijo Ayuso este lunes, que afronta la contrarreloj que ensayó ayer con «un plus de motivación», no solo por su posición privilegiada en la general, que le hará salir entre los cinco últimos esta tarde, sino por correr cerca de su familia y sus más cercanos, y ante los que quiere ofrecer espectáculo en busca de un sueño, alcanzar al menos el podio de La Vuelta: «Al ser de aquí cerca hay gente que me quiere incluso más de lo normal y es un honor (...). Estar en el podio de la Vuelta es un sueño y hace cinco años era impensable pero si reviento no se acaba el mundo y vendrán más oportunidades».

Admitió que solo ha hecho dos contrarrelojes antes, por lo que la de hoy será todo un reto, si bien no se obsesiona: «No he hecho una preparación especifica. Me toca descubrirme más porque solo he hecho dos cronos así, la de la Dauphine y la del el Campeonato de España. Y espero tener las sensaciones de la Dauphine y hacer un buen tiempo y seguir en la pelea de la general». Tiene al líder Remco Evenepoel a 2:36, y el podio provisional que cierra Primoz Roglic a solo 43 segundos.

Contrarreloj llana

La crono de hoy cortará calles del centro de Elche y de Alicante, donde rodeará el castillo, tras recorrer El Altet y todo el frente litoral, con un perfil llano en su mayoría que saldrá del Palacio de Altamira y que finalizará en la Diputación Provincial. El circuito quedará completamente cerrado al tráfico desde las 11:30 horas (el primero saldrá a las 14:40 h.) hasta las 17:00 horas, tras la llegada del último corredor.