Épico. Digno de una final. Así fue el debut de Carlos Alcaraz en el US Open. Toda una lección de tenis que tuvo un triste final para un Sebastián Báez que se desgastó en el segundo set y tuvo que abandonar por molestias físicas cuando solo se habían disputado dos juegos del tercero (7-5, 7-5, 2-0). Había muchas expectativas puestas en el debut del murciano, tercer cabeza de serie y favorito al título final. La Arthur Ashe esperaba batalla entre dos de los jóvenes talentos del tenis actual y los protagonistas no defraudaron.

Por otra parte, Sara Sorribes (nº 49 del ranking mundial) no pudo acceder a la segunda ronda del US Open al caer ante la eslovaca Viktoria Kuzmova (nº 109) por 6-3 y 6-4 en una hora y 55 minutos. La derrota de la de Vall d’Uixó se suma a la de los también valencianos Roberto Bautista y Bernabé Zapata, mientras que Pablo Andújar no llegó a debutar por lesión. Garbiñe Muguruza, por su parte, sí pudo ganar a la danesa Clara Tauson por 6-3 y 7-6.