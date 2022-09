Recta final vertiginosa en el mercado de fichajes del Valencia CF, sin duda el equipo que más juego va a dar en las últimas 24 horas en LaLiga. La llegada este lunes de Edinson Cavani fue ilusionante para la mayoría de la afición blanquinegra, pero todavía deben llegar varios jugadores de una tacada al mismo tiempo que otros tantos recogen sus cosas del vestuario para poner rumbo a Francia, Portugal o Turquía. Gennaro Gattuso tendrá su pequeña revolución

Fichajes previstos para el Valencia 22/23

A los fichajes de Edinson Cavani, Samu Castillejo, Samuel Lino, André Almeida, Nico González y Cenk Özkacar podrían sumarse algunos más. Sin ir más lejos, tanto Moriba como Bryan Gil están prácticamente cerrados, mientras que se espera que se sumen a la causa un nuevo centrocampista y/o delantero.

Ilaix Moriba

Uno de los últimos nombres que han sonado es el de Ilaix Moriba, que volverá al Valencia CF. El jugador no cuajó su mejor fútbol durante su cesión la pasada campaña, pero la salida de Soler y la predisposición tanto del jugador como del equipo, para cuyo entrenador no cuenta, puede ser la solución a una posición que deja huérfana el canterano valencianista tras su marcha a País. No necesita aclimatación a LaLiga.

El mediocentro del Leipzig tenía un acuerdo con el Valencia a expensas de la salida de Carlos Soler, lo que ha reactivado la operación. Ya está de camino a València para ser presentado oficialmente.

Bryan Gil

El Valencia tenía un acuerdo con el Tottenham y con Bryan Gil para cerrar una nueva cesión. Gattuso ya avisó que la operación estaba atada al 99% y así parece ser. Todo resuelto, a falta del permiso para viajar a València.

El caso de Bryan Gil no era ningún secreto. El extremo andaluz siempre mostró sus intenciones de regresar a València y el club quería repatriarlo de nuevo. Pirlo no cuenta con él y el Tottenham ve con buenos ojos que siga fogueándose antes de un nuevo asalto a la Premier League. La pasada temporada, el andaluz de 21 años disputó 17 encuentros con el Valencia CF, generando una asistencia de gol.

Sin embargo en las últimas horas el Tottenham ha roto el acuerdo por sorpresa y Bryan Gil parece que no recalará en Mestalla otra temporada.

Juan Mata

El jugador burgalés está deseando regresar al Valencia CF y pondrá todas las facilidades del mundo. Actualmente se encuentra sin equipo tras quedar libre del Manchester United a sus 34 años. Es uno de los exjugadores valencianistas más queridos por Mestalla de las últimas dos décadas, estaría dispuesto a un 'Último baile' vestido de blanquinegro.

Centrocampista y delantero para completar la plantilla

El balance del mercado en caso de confirmarse todas las operaciones deja a Gattuso con dos necesidades más: centrocampista y delantero. El caso del centrocampista es vital para un esquema en el que el técnico cuenta con tres medios en el once de inicio, teniendo actualmente a Hugo, Nico, Almeida y Yunus. Las próximas salidas de Soler y Racic dejan la sala de máquinas debilitada en cuanto a efectivos, ya que la temporada es muy larga. Respecto al atacante, sólo parece claro que debe ser complementario a Edinson Cavani. Hugo Duro y Marcos André entrarán en rotación tras las esperadas salidas de Maxi y Vallejo.

¿James Rodríguez al Valencia CF?

El colombiano milita en el Al-Rayyan pero está apurando sus opciones en busca de un proyecto europeo para esta temporada. Tiene 31 años, contrato hasta 2024 y el problema de que el cuadro catarí abonó 8 millones al Everton el curso pasado. El centrocampista tiene pasaporte español, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. Este miércoles ha comenzado a sonar su nombre vinculado al Valencia y el jugador se ha mostrado encantado con la opción de jugar en Mestalla, asegurando incluso que se rebajaría el sueldo: "Me iría caminando desde Qatar. Es un gran club, con una hinchada buena, han fichado a Cavani y si quieren alguien que le ponga pases, ahí estoy yo".

CASO MATA

Con las llegadas de Bryan Gil e Ilaix Moriba al caer y las salidas de Maxi Gómez, Uros Racic y Carlos Soler a un paso de oficializarse, el objetivo del Valencia CF para cerrar el mercado es repatriar a Juan Mata como agente libre. Sin embargo Mata no tiene ninguna propuesta del Valencia ahora mismo, ni se ha puesto nadie de Meriton en contacto con él. Hace días Corona llamó a Mata para interesarse por su situación, pero desde entonces no ha recibido ninguna noticia.

Es posible que Mata no firme con ningún equipo hoy, ya que al ser una agente libre puede hacerlo una vez haya expirado el plazo límite del mercado. El burgalés ha rechazado ofertas Inglaterra, Alemania y Francia. La última propuesta que le ha llegado al burgalés ha sido este jueves por la mañana desde la Inglaterra. También le han llegado potentes propuestas desde Turquía.

La puerta de salida del Valencia, abierta de par en par

Son seis las caras nuevas firmadas hasta la fecha, mientras que son ocho las bajas del primer equipo respecto a la temporada pasada. Eso sí, sólo Guedes (33) y Cillessen (1) han dejado dinero en caja. Carlos Soler, Maxi Gómez y Uros Racic tienen ya las maletas preparadas a falta de firma, mientras que Manu Vallejo sabe que debe abandonar el barco.

Carlos Soler

Este miércoles voló a París para someterse a las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato con el PSG, dejando una cantidad cercana a los 20 millones en las arcas valencianistas. Su traspaso contabilizará para el Fair Play Financiero de esta temporada. Es uno de los capitanes y dejará un importante hueco tanto en el vestuario como sobre el césped, obligando al Valencia CF a reforzar el centro del campo.

Maxi Gómez

Era un descarte marcado en rojo, dado su bajo rendimiento y alto coste. El Valencia CF tenía en mente una cifra cercana a los 12 millones de euros, pero nunca llegó una oferta que se le acercara. El acuerdo con el Fenerbahçe se fue al traste de golpe, pero entonces apareció el Trabzonspor en escena. El cuadro turco ofreció 6 millones por el 75% del pase del internacional uruguayo, oferta por debajo de lo deseado, pero que sin duda será aceptada por los de Mestalla, que liberan una importante cifra de amortización... y una plaza de extracomunitario.

Uros Racic

El centrocampista serbio no ha empezado bien la 'era Gattuso', por debajo del rendimiento que ofreció la temporada pasada y muy por debajo del que ofreció a la órdenes de Javi Gracia. Su gran experiencia en el Famalicão portugués ha servido para que el Sporting de Braga acometa su incorporación. En principio, todo apunta a que será en modo de cesión, dado el potencial de Racic, si bien es cierto que los lusos tratan de incluir una posible opción de compra.

A sus 24 años y con dos temporadas más de contrato, su valor de mercado ronda los 7 millones de euros. Racic no ha debutado en la presente temporada y necesita jugar con asiduidad si quiere tener opciones de recuperar su mejor nivel y contar para su entrenador de cara al Mundial de Qatar 2022.

Marcos André y Manu Vallejo

Cara y cruz. El delantero brasileño tenía papeletas de salir del Valencia en caso de que Maxi Gómez se enrocase en su negativa a dejar Mestalla. Pero finalmente todo apunta a que Marcos André seguirá en el Valencia después de una gran pretemporada. El Rayo Vallecano se ha retirado de la puja. Por otro lado está Manu Vallejo, que tiene cartel entre clubes recién ascendidos, así como de segunda. El Valencia le deja elegir... pero debe hacerlo rápido.

Caso Lato

Según ha podido saber SUPER, el Getafe quiere la cesión de Lato para reforzar su lateral izquierdo, mientras que Gattuso prefiere retenerlo y el Valencia no le dejaría salir si no es traspasado. El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que una cesión simple conllevaría tener que renovarlo previamente. En estos momentos, Quique Sánchez Flores sólo tiene la opción segura de Angileri para el carril zurdo, por lo que podría pedir un esfuerzo a su club. En cualquier caso, el Valencia ya rechazó una oferta del propio Getafe por Jesús Vázquez hace unos días. El joven canterano es el sustituto natural de José Luis Gayà y ha sido titular en los dos primeros partidos ligueros.

Sospechas con Mamardashvili

El guardameta internacional es vital para el Valencia CF, sobre todo tras la salida de Jasper Cillessen. Mamardashvili es una de las más firmes promesas de presente y futuro de la actual plantilla y sería un duro golpe para Gattuso no poder contar con él. Lo cierto es que en el club no quieren ni oír ofertas por él, pero lo cierto es que en estos momentos tiene 20 millones de cláusula y un acuerdo con el Valencia sin firmar que se la subiría hasta los 100. En el club se sospecha de un posible clausulazo sobre la bocina. De producirse, el club gozaría de un tiempo extra para fichar un nuevo guardameta titular.