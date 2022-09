Ahir va arribar el dia. Genovés II es va acomiadar com a jugador professional de pilota valenciana al frontó de Vinalesa. La vaqueta diu adeu a la figura i ara dona pas a la llegenda. Des que José Cabanes i Corcera anunciara el passat mes de desembre que es retiraria una vegada conclosa la temporada d’estiu, Genovés II ha rebut homenatges a cada trinquet, frontó o carrer on ha jugat. No hi ha més opció. El 31 d’agost de 2022 quedarà per a la història com l’última partida oficial de Genovés II, i ara s’obri una nova finestra on la llegenda busca continuar vinculat a la pilota amb la seua candidatura en les eleccions per a la presidència de la Federació.

Això no obstant, la retirada esportiva no significa que el rest abandone els trinquets. Ho fa de manera oficial, però continuarà jugant partides, ara com a amateur. A més, està previst per part de la Fundació per la Pilota, entitat gestora del circuit professional, un homenatge amb Genovés II com a cap de cartell principal. De fet, José Cabanes viurà hui altra partida, encara que ja no serà oficial, sinó a títol propi. Tormos, localitat de la Marina Alta, viurà un enfrontament de frontó entre valencians amb basc. Per un costat, Genovés II i Adrián de Quart, i per l’altre, Ziarrusta i Gaizka.

Respecte a l’última partida de Genovés II, la llegenda va caure en el frontó de Vinalesa. Genovés II i Salva Palau van perdre el duel que tancava la fase regular del ‘XVII Trofeu de Frontó EnerHi’ a mans de Puchol II i Bueno. El 41-32 van significar dos punts per als de l’Horta Nord, i altra unitat per a l’equip de Genovés II. Una partida que queda en anècdota, ja que el resultat era insignificant a escala classificatòria, perquè ambdues parelles estaven descartades per a obtenir el bitllet a la final.

Puchol II va ser letal al capdavant, encara que li va costar entrar en partida. La iniciativa inicial va ser per a Genovés II i Salva Palau. Tot i que els rojos igualaven el marcador, els disparaments de Palau, sumats amb la qualitat de la llegenda a la davantera, donaven avantatge als blaus. El resultat va canviar amb la consecució d’errades de Palau i amb un Bueno inspirat a l’hora de tornar-ho tot, mentre que Puchol II treia la classe per a rematar en el moment indicat. Els rojos van arribar a ficar-se 12 tantos per davant, però els blaus van reaccionar amb Palau entonat de nou, encara que la diferència només es va reduir en set tantos.

Abans de donar inici al joc, l’Ajuntament de Vinalesa va reconéixer la trajectòria de Genovés II i la figura de son pare, el mite Paco Cabanes ‘el Genovés’, amb la presència de la dona de Paco i mare de José, Maria Lluïsa, que va rebre un ram de flors de mans de l’alcalde, Javier Puchol, antic company de trinquet de Paco i pare de Puchol II.