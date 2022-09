El último día llegó con sorpresas desde primera hora de la mañana. Bryan Gil, operación cerrada desde hace semanas, acabó quedándose en Londres después de que Levy y Conte cerraran la puerta. A partir de ahí se activó el plan B, mientras la figura de Mata y un posible regreso asomaba (una opción que se cayó muy pronto), e Ilaix Moriba volaba hacia Barcelona para tomar por carretera el viaje hasta las oficinas próximas a Mestalla. Fueron los únicos protagonistas del día en clave Valencia en un mercado de fichajes que cerró sin ‘guinda’ y con todavía carencias en algunas posiciones.

La vuelta de Bryan Gil estuvo tan cerca que el final provocó un giro de última hora. Brusco y a contrarreloj. El de Barbate quería aterrizar en Valencia después de un verano largo en el que también pensó en otras opciones que no se terminaron de materializar. Al final, su vuelta a España no se produjo y eso que el Valencia tenía un acuerdo con el Tottenham, que dejó sin ‘premio’ a Gattuso. O al menos sin el jugador andaluz. Sí apareció otro extremo. Solo uno parece algo insuficiente para un equipo como el Valencia, que en las últimas jornadas ha tenido problemas en la rotación de banquillo ofensiva y que ahora, al menos con Kluivert, suma una figura. Una moneda al aire en forma de cesión por un jugador cuyo potencial es infinito pero que todavía no ha terminado de explotar. También en calidad de préstamo, como la mayoría de los que han llegado en un verano en el que solo se pagó dinero por André Almeida.

Con Kluivert además llega ligado el apellido de un viejo conocido. No

salió demasiado bien pero su padre, Patrick, ya le ha avisado a su hijo cómo de importante es vestir la camiseta de Mestalla. «Mi padre me ha dicho que el Valencia CF es un gran club. Se que quieren ficharme hace tiempo y ya he hablado con Gattuso, un gran entrenador», explicó el futbolista nada más aterrizar en Manises.

Mientras, Ilaix Moriba posó con su nueva camiseta en la misma tarde de ayer tras entrar en oficinas en medio de la oscuridad de un coche en el que apenas se le intuía. El medio, que llegó la temporada pasada en enero para sumar en la segunda parte del curso, fue uno de los mejores en la final de Copa del Rey pero su irregularidad no le permitió lucir al completo. Ahora intentará demostrar su nivel, ya sin Soler en Mestalla y en un centro del campo en el que tiene al mencionado André Almeida, Guillamón, Yunus, y Nico La operación se cerró en tiempo récord gracias a las facilidades que ha puesto el futbolista, que veía con muy buenos ojos regresar a Mestalla.

Dos nuevas fichas

Además de estos fichajes, el Valencia dio de alta como jugadores del primer equipo a todos los efectos a Giorgi Mamardashvili y de Jesús Vázquez, que lucirán dorsal inferior al 25. Falta por confirmar que esta inscripción en LaLiga del guardameta georgiano conlleva la renovación que tenía pactada con el club para subir su cláusula hasta los 100 millones de euros.

Después llegó el turno del talentoso lateral zurdo. Vázquez es muy del agrado de Gennaro Gattuso y por eso le confió las primeras titularidades ligueras en ausencia de José Luis Gayà. Además, el Valencia CF rechazó la opción de cederle este mercado de fichajes, dando al traste con las intenciones del Getafe de Quique Sánchez Flores.

Todos os fichajes, además de las salidas sobre la bocina de Manu Vallejo y Uros Racic fueron anunciadas en la página web de LaLiga, dando validez a las operaciones.