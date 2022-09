El Valencia Basket celebró ayer la presentación oficial de James Webb III en la sede de Caixa Popular en la Calle Cirilo Amorós de València. El ala-pívot de 2,03 m, procedente del UCAM Murcia es una de las novedades de la plantilla valenciana para la temporada 2022-2023 y llega a dispuesto a convertirse en un referente del juego interior taronja: «Es un orgullo estar aquí y ponerme la camiseta taronja. Ya puedo decir que esta es mi casa», afirmó Webb III que dio las gracias a Caixa Popular y al Valencia Basket «por recibirme tan bien».Para el nuevo ala-pívot taronja, que ha firmado por dos temporadas con el club de La Fonteta, «Venir a València es un paso adelante. Para mí supone seguir avanzando en mi trayectoria». El estadounidense no lo dudó ni un minuto cuando recibió la llamada del Valencia Basket: «Jugadores que han pasado por aquí me han hablado muy bien de Valencia Basket. Por eso no me costó nada tomar la decisión de venir a València». James Web III valoró de forma muy positiva estos primeros días de trabajo con su nuevo equipo y se mostró satisfecho con su adaptación tanto a los sistemas del técnico Álex Mumbrú como a sus nuevos compañeros: «Estamos trabajando duro, desde el principio me he sentido muy bien».