Lorena Uslé despierta de su sueño, la retirada de una jugadora irrepetible

"Sin motivación me cuesta seguir". Después de darle vueltas durante meses, Lorena Uslé (Solares, Cantabria, 1994) ha decidido dejar atrás la gran pasión de su vida, el bádminton. La fina cuerda sobre la que caminaba, la del amateurismo en la élite deportiva, se rompió al no ver ninguna opción de pelear por estar en los Juegos de París. Testigo y protagonista del despertar de su deporte en Oviedo, Uslé cuelga las zapatillas tras conseguir dos ligas con el Club Bádminton Oviedo (CBO) y cuatro campeonatos de España en dobles mixtos y después de haber participado en múltiples competiciones internacionales. Licenciada en Fisioterapia, le ha llegado el momento de concentrarse en su carrera profesional.

Muy atrás queda ya el verano de 2010, cuando llegó a Asturias para quedarse. "El Oviedo ya me había contactado en 2008, pero mi padre no vio conveniente que viniera tan pronto. Solo tenía 14 años y soy la pequeña (se ríe). Cuando terminé la ESO dimos el paso", recuerda Lorena, que cumplía una ilusión: "Cuando estaba en Solares veía al Oviedo como un equipo grande, iban con la misma equipación y eran un grupo; yo viajaba sola, como mucho con un compañero".

Lorena Uslé y el CBO crecieron juntos. El Centro de Tecnificación comenzó a florecer, los talentos fueron llegando al primer equipo y el Oviedo empezó a ser un candidato a todo en las competiciones nacionales. Llegó una Copa Iberdrola y la primera liga, una agradable sorpresa para un equipo jovencísimo. "Teníamos una media de 20 años, vivíamos casi todos en la residencia y éramos una piña; de hecho, seguimos en contacto. Fue increíble", asegura la deportista cántabra. La evolución de Lorena y su buena compenetración con Alberto Zapico en el dobles mixto no pasó desapercibida para los técnicos de la federación española. Durante mucho tiempo fueron la pareja número uno del ranking español, conquistando cuatro títulos nacionales.

Una vez asentada en la élite, sin embargo, comenzó el desgaste. Se queja de que la federación no tiene un programa de desarrollo de la modalidad de dobles mixto, pero sobre todo de que los apoyos económicos que encuentra apenas cubren los esfuerzos de estar en lo más alto, con viajes largos y estancias frecuentes en el extranjero. La pandemia no hizo sino agudizar la precariedad cuando retornó la normalidad. Uslé analiza que "Nunca se nos ha planteado ir al CAR, no estoy becada, va pasando el tiempo y vemos que no iban a llegar los apoyos para objetivos específicos. Zapico y yo teníamos la ilusión de ir a unos Juegos, es la gran competición que nos falta. Era muy difícil, pero vimos que no había ni opción de intentarlo, y eso desmotiva".

Con la carrera de Fisioterapia terminada hace dos años y dando sus primeros pasos profesionales, primero en la clínica Barreto y ahora en el HUCA, la idea de la retirada empezó a rondar la cabeza de Lorena Uslé cada vez con más fuerza. "Era la pescadilla que se muerde la cola: tengo que trabajar para pagarme la competición, y si compito no hago cursos ni masters ni nada porque son en fin de semana... y además en los centros privados no hay estatus de deportista de alto nivel, con lo que es difícil compaginar".

Lorena lo tiene asimilado. Todavía está procesándolo Alberto Zapico, compañero de dobles mixto desde hace ocho años y pareja en la vida personal. "La verdad es que no aún no sabe qué hacer, si buscar otra pareja de dobles mixto, jugar el individual o hacer solo dobles masculino. El bádminton le apasiona, no desconecta nunca, y le encanta enseñar a niños. Seguirá", pronostica Lorena.

Atrás quedan muchos recuerdos, pero ninguno como el último campeonato de España. "Casi no habíamos coincidido entrenando, y fueron todos los partidos a tres sets, lo pasamos muy mal y lo teníamos todo en contra. Nos querían retirar, pero lo ganamos", recuerda Uslé con una sonrisa, antes de mandar un mensaje al CBO, con el que ganó una segunda liga en 2020: "le agradezco la oportunidad. Ha crecido mogollón, cubre todas las edades, ha alcanzado títulos, pero no se puede conformar, tiene que ir a por más".