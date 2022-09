En Primera categoria, el grup 1 disputarà la primera jornada en la seu de Parcent. En aquesta es veuran les cares el CPV Parcent B, CPV Parcent A, CPV Pinós i CPV Abdet C. Mentre que el grup 2 disputarà les seues partides a El Genovés, club que actuarà farà com a local, i on acudiran, a banda dels locals, el CPV Abdet B, CPV Parcent C i CPV Abdet A, equip que defensarà el títol.

Pel que fa a la Segon categoria, en el grup 1 Crevillent serà l’encarregat d’actuar com a local, jugant les seues partides en El Pinós. Fins aquesta localitat es desplaçarà l’equip local, el CPV Alfàs B, CPV Abdet F i CPV Parcent E. Per la seua banda, el grup 2 de la Segon categoria es desplaçarà fins Ondara, seu on el CPV Alfàs A actuarà com a local. En aquest grup seran el CPV Parcent D, CPV Abdet D i CPV Abdet E, els que tractaran de classificar-se per a la següent fase. Finalment, en la 3ª categoria, hi haurà un grup de 5 equips, que disputaran les seues partides el diumenge 11 de setembre en la localitat de Crevillent. L’equip local voldrà fer valdre la seua condició de local per aconseguir avantatge davant del CPV Ondara, CPV Parcent F, CPV Abdet H i CPV Abdet G. Les fases prèvies del campionat es disputaran durant el mes de setembre. Els equips que es classifiquen passaran a les fases finals, les quals tindran lloc al llarg del mes d’octubre, junt a les fases prèvies de les categories recreatives. Finalment la gran final es disputarà en la localitat de l’Abdet el cap de setmana del 29 i 30 d’octubre.