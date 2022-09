Más de cinco horas necesitó Carlos Alcaraz para eliminar al italiano Jannik Sinner y clasificarse para las semifinales del US Open después de salvar una bola de partido en el cuarto set y acabar ganando en cinco mangas por 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 y 6-3.

Una victoria que deja al pupilo de Juan Carlos Ferrero a solo un paso de la final y acariciando el número 1 del ranking ATP, que lo logrará ganando el título o llegando a la final, siempre que el campeón no fuera el noruego Casper Ruud, también semifinalista.

El murciano no dudó en asegurar que «es el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Desde la primera hasta la última bola jugamos con una calidad inmensa, es un partido que no olvidaremos nunca y la verdad es que aún no sé cómo lo he logrado».

Ahora se enfrentará en semifinales al verdugo de Rafa Nadal en Nueva York, el estadounidense Frances Diafoe, en un duelo previsto para la esta próxima madrugada, no antes de las 1:00 en España. En caso de ganarlo y de que Casper Ruud pierda ante Khachanov, Alcaraz se aseguraría el número 1 del mundo antes de luchar por el que sería su primer Grand Slam.

Un escenarioperfecto para los responsables de la Fase de Grupos de la Copa Davis en València, tal y como confirmó ayer el propio David Ferrer en calidad de director del torneo, en la presentación que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat.

«Le veo con opciones de ganara el US Open, sin duda. Sería espectacular que ganara el Gran Slam y que viniera como número 1 del mundo a València a jugar la Copa Davis». Eso sí, aunque Alcaraz no tiene previsto un cambio de planes, su hipotética presencia en la final complicaría mucho su presencia en los partidos del miércoles ante Serbia y quizá habría que esperar a verlo en los duelos ante Canadá y Corea del Sur.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó ayer que «València ama el tenis y espero que sea un éxito esta edición, que seguirá en los próximos años». El alcalde Joan Ribó, por su parte, señaló que «esperemos que València sea talismán para llevar a España a nuevos éxitos», mientras que el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, recalcó que «vamos a estar a la altura, València es tierra de tenis y la semana que viene miles de aficionados demostrarán que València es cuna del mejor tenis mundial».

Martínez Portero entra por Carreño

La ausencia de Davidovich por lesión no será la única del equipo español, ya que tampoco podrá estar Pablo Carreño por una lesión en un dedo del pie tras su participación en el US Open. Por el primero entra en la lista de Bruguera Albert Ramos, mientras que por el asturiano lo hace el alcireño Pedro Martínez Portero, quien ya jugó un partido de dobles con el equipo español en la eliminatoria de marzo ante Rumanía. Con Bautista, serán dos los valencianos en la Davis.