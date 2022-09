El Valencia Basket continúa con su carrusel de presentaciones para dar la bienvenida a los fichajes para la temporada 2022-2023. Primero fue James Webb III, luego le tocó el turno a Crhis Jones y ayer el protagonista fue Jonah Radebaugh. El base estadounidense con pasaporte montenegrino (16/06/1997, 25 años y 1,91 de altura), fue presentado en la oficina de B The Travel Brand, agencia que gestiona los desplazamientos del Valencia Basket. Radebauhg, que proviene del MHP Riesen Ludwigsburg alemán, se mostró muy ilusionado con la etapa que inicia en el club taronja, con el que ha firmado por dos temporadas: «Estoy muy felliz de estar aquí, desde que llegué han sido unas semanas muy intensas con la pretemporada, está siendo un tiempo muy bueno». Radebaugh destacó que para é es «una buena oportunidad disputar la Liga y la Euroliga. Es un gran paso en mi carrera» y una de las motivaciones que le llevó a romper su contrato con Tenerife para venir a València: «En principio jugar en Tenerife era también una gran opción para mí pero mi nivel subió a lo largo de la temporada y pensé que tal vez podría jugar en un equipo de Euroliga. Cuando llegó la oferta de Valencia BC, no lo dudé».

Sobre sus objetivos personales en su nuevo club, afirmó que no son otros que «Hacer que los aficionados se sientan felices, ayudar al equipo a conseguir sus metas y continuar haciendo bien las cosas que me han llevado hasta aquí». En estas primeras semanas de trabajo el base estadounidense está asimilando lo que de él espera Álex Mumbrú: «Lo que me ha pedido el entrenador es que sea agresivo en todo lo que haga, sobre todo en defensa. Ricardo Franquelo, director de zona de Levante de B The Travel Brand y el director General del Valencia Basket, Enric Carbonell, dieron su bienvenida al jugador.