Aquest cap de setmana comença el Campionat Autonòmic de raspall parelles masculí, Trofeu Diputació de València, Gran Premi Aproop, en totes les categories, des de Primera a Quarta C.

En la primera jornada, en Primera en el grup A s’enfrontaran La Vall A-Xeraco A (diumenge a les 11:30h) i Gavarda A-Ferratges Ella Alzira B (diumenge a les 18:30h), mentre que en el grup B els duels que obriran la competició seran els de Lanzadera Montserrat A-Bicoroliva Bicorp A (diumenge a les 19:00h) i Family Cash Alzira A-El Genovés A (dissabte a les 15:30h).

Segona jornada en femení Aproop!

El passat cap de setmana va donar el tret d’eixida amb la Primera categoria femenina. La màxima categoria de dones té com a primers líders a Bicorp i l’Alqueria d’Asnar, que sumaren els tres punts davant Tavernes i l’Alqueria de la Comtessa, respectivament. La Vall B i Beniparrell en tenen dos, després d’imposar-se en els seus respectius duels contra els equips de Borbotó.

Pròxima jornada

La jornada 2 ofereix a priori la partida entre Borbotó A i Bicorp (dissabte, 17:30h) com la més atractiva. També al grup A, Beniparrell visitarà Bonrepòs i Mirambell per a jugar contra Tavernes Blanques A (dissabte, 17:00h). Pel que fa al grup B, els dos equips que guanyaren actuaran com a locals. L’Alqueria d’Asnar rebrà a Borbotó B (divendres, 17:00h), mentre que La Vall B exercirà d’amfitrió a Càrcer contra l’Alqueria de la Comtessa (diumenge, 10:30h).