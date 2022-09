El VI Autonòmic de Frare es disputarà el dissabte 10 i el diumenge 11 simultàniament als trinquets de Traiguera i Xert. Traiguera acollirà dissabte les partides de la Primera categoria, mentre que a Xert actuaran els inscrits en les categories de Tercera i Veterans. Diumenge, a Traiguera arribarà el torn de la Segona categoria. Xert serà l’escenari de les partides de les categories Mixta i Recreativa.

Les Aules Espai Cultural Obert, depenent de la Diputació de Castelló, van ser l’escenari on dimarts es va presentar el VI Campionat Autonòmic de Frare - Trofeu Diputació de Castelló, que es celebra els pròxims dies 10 i 11 de setembre a les localitats de Xert i Traiguera, al Baix Maestrat.

L’acte va comptar amb la presència de Tania Baños, diputada d’Esports de la corporació provincial; Susana Sanz, alcaldessa de Xert; Kevin Salvador, tinent d’alcaldia de Traiguera; José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; Pedro López, vicepresident de la FPV de l’Àrea de Castelló, i Lluís Ramos, en representació del Club Pilotari Castelló.

La diputada d’Esports Tania Baños va mostrar la seua satisfacció pel recolzament de la Diputació de Castelló a la modalitat amb l’objectiu de «salvaguardar la nostra tradició, els nostres arrels, un esport que practicaven els nostres avantpassats i que gràcies als ajuntaments i a la Federació està tornant a agarrar eixa força que s’havia perdut».

Per la seua part, president de la Federació de Pilota Valenciana, Daniel Sanjuán ha recordat que cada any són més els esportistes de totes les edats i províncies de la Comunitat -i també de fora- que participen tant en l’Autonòmic com en les competicions escolars que es celebraran pròximament, i que amb els circuits comarcals que s’han organitzat enguany per primera vegada el frare continua donant passos per a la seua recuperació.