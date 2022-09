Corea del Sur y Canadá entrenaron ya ayer en las pistas de La Fonteta y L’Alqueria, pero España prefirió esperar a hoy para realizar su primera jornada de trabajo, por la mañana en La Fonteta y por la tarde en las pistas de entrenamiento. Una toma de contacto en la que estarán los valencianos Roberto Bautista y Pedro Martínez Portero, al margen de Marcel Granollers y Albert Ramos.

La presencia de Carlos Alcaraz se hará de esperar unos días más, ya que la pasada madrugada aún jugó las semifinales del US Open, de las que dependía, en parte, que pudiera llegar a tiempo o no de jugar el miércoles contra Serbia, ya que en caso de tener que disputar la final el domingo, no llegaría antes del martes por la noche, sin tiempo de descanso ni de entrenamiento en La Fonteta.

De no llegar a tiempo de jugar el miércoles, Roberto Bautista asumiría el liderazgo del equipo español ante Serbia, en una jornada especial para al jugar en casa y no haberlo podido hacer en 2018, cuando España se midió a Alemania en la Plaza de Toros de València, con Rafa Nadal y David Ferrer como protagonistas de los partidos individuales.

Los de Sergi Bruguera tienen previsto entrenar hoy de 9:30 a 11:30 en la pista de La Fonteta, mientras que a primera hora de la tarde lo harán en L’Alqueria, en una jornada en la que compartirán entrenamientos con los jugadores del resto de selecciones: Serbia, Canadá y Corea del Sur

Al margen del partido de la pasada madrugada, aún colea el duelo de cuartos de final entre Alcaraz y Sinner, ya que el partido acabó casi a las 3:00 de la madrugada en Estados Unidos. Unos horarios que perjudican a los tenistas y que, sumados al cambio de horario y al viaje que tendrá que hacer el murciano hasta València, hacen que el jugador no pueda llegar en las mejores condiciones a los partidos de la Davis.

El pasado lunes, Alcaraz acabó su partido de octavos de final contra el croata Marin Cilic a las 1:45. Este miércoles, su duelo con Sinner terminó a las 2:50, tras cinco horas y quince minutos. En partidos a cinco sets, los encuentros suelen superar las tres horas, a las que se suma la rueda de prensa.

Street Tennis con David Ferrer

La Davis Cup saldrá incluso de La Fonteta para aterrizar en el mismo centro de la ciudad mañana, en la Plaza de la Virgen. David Ferrer, director del torneo, y un jugador del equipo español, invitarán a cualquier niño o niña que se acerque a disfrutar del Street Tennis, de 10:00 a 12:00, en las minipistas de tenis que lucirán en la plaza para el disfrute de los jóvenes aficionados al tenis. Una oportunidad para conocer y compartir unos minutos con un David Ferrer que ganó tres Davis.