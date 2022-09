El último fichaje del Valencia Basket, Jared Harper, que este miércoles cumplirá 25 años, ya está en València, donde aterrizó al mediodía de este viernes en un vuelo procedente de París. Nada más pisar suelo de la terminal de Manises, el estadounidense, un base de 1,78 con experiencia en tres equipos NBA en los que alternó contratos duales con otros conjuntos de la liga de desarrollo G-League, se mostró ambicioso ante una temporada en la que el conjunto taronja repetirá en la Euroliga. «Es una gran oportunidad para mí jugar en Valencia Basket, quiero jugar al nivel más alto posible y jugar la Liga y la Euroliga es una gran oportunidad para ser todavía mejor jugador de baloncesto», declaró el que será el cuarto base disponible ahora mismo del equipo, además del tercer extracomunitario, a la espera de que Jasiel Rivero culmine el proceso de nacionalización. Esta circunstancia hará que en la Liga Endesa, el técnico Álex Mumbrú tenga que realizar un descarte entre el cubano, el estadounidense y James Webb III. Algo que no le preocupa. «Me considero un jugador capaz de ayudar en todo, vengo a nivel particular a tener una experiencia divertida pero sobre todo a ganar partidos. He hablado ya con el entrenador y me ha pedido que sea el mismo, que traiga mi juego a València, pues cree que eso puede ayudar mucho al equipo a ganar», añade el jugador natural de Mableton (Georgia), tras su paso por Phoenix Suns, New York Knicks, y New Orleans Pelicans, y que en febrero se estrenó como internacional absoluto.

No le preocupa ser el jugador de menos estatura de la historia del Valencia Basket, y también de esta temporada, igualando a dos bases más como el francés del Gran Canaria Andrew Albicy, de 32 años, y el estadounidense del Cazzoo Baskonia Markus Howard, de 23 años, los tres con 1,78. «Es algo que he vivido desde siempre que juego a baloncesto, desde pequeño, y que he aprendido a gestionar con trabajo duro, y demostrando en la pista que muchas veces ser inteligente y rápido es más valioso que ser más alto».